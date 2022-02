Türk Telekom’un Oyuncular İçin Yeni Projesi: GAMEON

Türkiye’deki oyun ve E-Spor sektörü hala gelişmekte. Türk Telekom, sektörlerin gelişimleri adına çok önemli bir adım attı. GAMEON ismini verdiği proje ile birlikte Türk Telekom, kullanıcılarının oyun deneyimlerini son seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’deki oyun ve E-spor sektörü, her ne kadar yıllardır var olan bir şey olsa da hâlâ emekleme aşamalarında. Hatta geriye gidiyor demek bile mümkün zira ülkemizde uzun yıllardır yer alan Riot Games’in İstanbul/Ataşehir’de bulunan Riot E-Spor Sahnesi geçtiğimiz sene kapatılmıştı. Ülkemizde çok fazla oyuncusu bulunan Valorant’ın resmi Türkiye ligi bile daha yeni kuruldu.

Türkiye’deki oyun ve E-Spor sektörünün gelişmesi ve genişlemesi adına yeni bir adım, telekomünikasyon şirketi Türk Telekom’dan geldi. Türk Telekom, oyuncuları hedef aldığı ‘GAMEON’ isimli bu projesinde oyuncuların deneyimlerini daha iyi hale getirmeyi planlıyorlar.

Şu anda 3 farklı GAMEON kampanyası bulunuyor

Türk Telekom’un sayfasına gidip GAMEON projesine baktığınız zaman şu anda mevcut 3 farklı projeyi görebilirsiniz. Bunlar Efsane League of Legends kampanyası ve mevcut ve yeni müşteriler olarak iki farklı varyasyonuyla Gamer kampanyası. Özellikle Efsane League of Legends kampanyasının detayları ise gerçekten ilgi çekici.

Efsane League of Legends kampanyası kapsamında 24, 35, 50 ve 100 Mbps limitsiz internet sunuluyor. Tabii ki sadece bu kadar değil, bu kampanyalardan birine dahil olduğunuz zaman League of Legends hesabınızda tüm şampiyonların kilidi açık oluyor ve hepsi için ücretsiz birer kostümünüz oluyor. Bu kadar da değil, her ay 2000 RP ve %25 tecrübe puanı takviyesi de elde ediyorsunuz.

Bu bahsettiğimiz sadece Efsane League of Legends kampanyası. GAMEON üyesi olduğunuz zaman Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’a özel fırsatlara da erişebiliyorsunuz. Oyun severlerin hoşuna gidecek olan bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.