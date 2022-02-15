Profesyonel Valorant Türkiye Ligi'nin İsmi Açıklandı

İlk kez organize edilecek profesyonel Valorant Türkiye liginin isim sponsoru bugün açıklandı. Coca-Cola, Valorant Türkiye Ligi’nin yeni sezonda isim sponsoru olduğunu duyurdu. Valorant Türkiye liginin ismi, Coca-Cola: Birlik olarak açıklandı.

2019 yılında çıkış yapan ve tüm dünyada büyük bir ilgiyle oynanmaya devam eden Valorant, turnuvalarıyla da ülkemizde on binlerce oyuncu tarafından yakından takip ediliyor. Henüz profesyonel espor ligine sahip olmayan oyun, bu yıl bunu değiştirecek ve rekabeti üst seviyeye çıkarmayı hedefleyecek.

Bugün paylaşılan haberle birlikte Valorant Türkiye Ligi’nin isim sponsorluğunu kimin üstleneceği açıklandı. Paylaşılan habere göre 2022 yılında Valorant’ın ilk kez düzenleyeceği profesyonel espor liginin isim sponsoru, Coca-Cola oldu. 2022 yılında ülkemizdeki Valorant profesyonel liginin isminin Coca-Cola: Birlik olacağı açıklandı.

Lig, ESA tarafından organize ediliyor:

Riot Games, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde Valorant’ın profesyonel liglerini espor organizatörü iş ortakları üzerinden yapma kararı almıştı. Bunun üzerine Türkiye’de Valorant espor iş ortağı olarak ESA Esports & Media Riot seçildi. Ülkemizin tek başına bir bölge sayıldığı sistemde lig adının Türkçe olmasına karar verildi. ESA tarafından organize edilecek ligin adı da 2022 yılı için Coca-Cola: Birlik olarak belirlendi.

Bunun yanı sıra Coca-Cola, Valorant’ın Türkiye profesyonel ligi isim sponsorluğunun yanı sıra bütün yılı kapsayacak Türkiye’nin ilk kadın Valorant turnuva serisi olacak ESA Open Fire Rebels ile de ana partnerlik anlaşması imzaladı.