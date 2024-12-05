Türk Telekom, Avrupa'da ilk kez "Wi-Fi HaLow" teknolojisini test eden firma oldu. Bu yeni teknoloji, IoT ekosistemleri için kritik önem arz ediyor.

Türk Telekom, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi. Şirket, özellikle de nesnelerin interneti (IoT) sektörü için kritik önem arz eden "Wi-Fi HaLow" teknolojisini başarılı bir şekilde test etti. Türk Telekom, bu test ile Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

Wi-Fi HaLow teknolojisi, henüz bizler için bir şey ifade etmiyor. Zira bu teknoloji ile daha düşük enerji tüketimi yapılıp, daha uzun menzilde kablosuz veri aktarımı yapılabiliyor. Ancak bu teknolojiyi önemli kılan şey, akıllı şehirler, tarım ve sanayi gibi sektörler için yeni bir çağ başlatacak olması. Wi-Fi HaLow ile çok geniş IoT ekosistemlerinin kurulması sağlanacak.

Taraflar memnun

Yapılan açıklamalara baktığımızda hem Türk Telekom'un hem de iş ortağı WBA'nın bu testten memnun olduklarını görüyoruz. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, "Türk Telekom olarak öncü çalışmalarımızla birçok sektörün dijitalleşmesinde önemli katkı sağlamayı sürdüreceğiz." derken WBA CEO'su Tiago Rodrigues ise "Türk Telekom'un Wi-Fi HaLow’un benimsenmesi konusunda öncülük ettiklerini görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Tabii Türk Telekom cephesinde bunlar yaşanırken, ülkemizdeki 5G meselesini de bir hatırlatmak gerek. Dileriz Türk Telekom ve ülkemizdeki diğer telekomünikasyon şirketleri, 5G bağlantı desteğini ülke geneline bir an önce sunarlar.