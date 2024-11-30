Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin internet hızının istenilen seviyede olmadığını ve Türk Telekom'un sorumlu olduğunu belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'deki internet hızıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, mevcut internet hızının istenilen seviyede olmadığını ve bu durumdan birinci derecede Türk Telekom’un sorumlu olduğunu belirtti.

Katıldığı bir programda konuşan Bakan Uraloğlu, “Son kullanıcının Türkiye’deki ortalama hızına baktığınız zaman istediğimiz yerde değiliz. Çok net. Daha iyi yerde olmamız lazım. Telefona geçtiğimizde orada 5G’yi konuşmamız lazım. Ama sabit internet hızı noktasında, 600 bin kilometre fiberi milyonlara yaklaştırmamız lazım. 700-800 bin kilometreye çıktığımızda da birçok problemimizi çözmüş olacağız.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı altyapının yetersiz olma nedenini açıkladı

Uraloğlu, altyapının yetersiz olmasının nedenini açıklarken, “Bu konuda birincil derecede sorumlu ve yetkili olan Türk Telekom. Türk Telekom’un 2026’da imtiyaz hakkı yenilenmesi gerekiyor. Şu anda altyapıdan sorumlu olan, bu fiberleri döşemesi gereken Türk Telekom’dur” ifadelerini kullandı.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı bu programda Türkiye'nin internet hızının istenilen seviyeye gelmesi için Türk Telekom’un altyapı çalışmalarını hızlandırması gerektiği vurgulandı. Bakan Uraloğlu, bu konuda 2026’da yenilenecek imtiyaz hakkının önemli bir dönüm noktası olacağını belirtti.