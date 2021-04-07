Türk Yıldızları'nın Gösteri Uçağı, Eğitim Uçuşunda Düştü

Türk Hava Kuvvetleri bağlı akrotim ekibi Türk Yıldızları'nın NF-5 tipi uçağı, Konya'da gerçekleştirilen bir eğitim uçuşu sırasında düştü. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre uçağın pilotu, kaza nedeniyle hayatını kaybetti.

Konya'dan gelen bilgilere göre 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan Türk Hava Kuvvetleri’nin ulusal akrotim ekibi Türk Yıldızları'nın NF-5 uçağı, eğitim uçuşu sırasında düştü. MSB tarafından yapılan açıklamada pilotun uçak ile birlikte çakılarak hayatını kabettiği aktarıldı.

Kaza ile ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ilk açıklamada "Konya’da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15’te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" ifadeleri kullanılırken; bir pilotun şehit olduğunun aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Konya’da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman Pilotumuza Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

CNN Türk'ün canlı yayınına bağlanarak korkunç kaza ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Konya üssü, Türkiye’nin en büyük üslerinden bir tanesi. Uçuş eğitimini bitirip pilot olan teğmenlerimiz bundan sonra harbe hazırlık için Konya’ya gelir, burada uçarlar. Onun için Konya kartalların üssüdür. Türk Yıldızları da burada görev yapıyor. Bu akrobatik tim çok eski bir geçmişi olan bir timdir. Türkiye’nin en iyi pilotlarıdır bunlar" şeklinde konuştu.

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