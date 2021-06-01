Dillere Pelesenk Olmuş Bazı Türkçe Şarkıların Hikayeleri

Bazı şarkılar vardır, ilk birkaç notasını duyduğumuzda bile gözümüzde bir damla yaş oluşmasını engelleyemeyiz. Bu şarkıların hikayeleri de en az kendileri kadar etkileyicidir. Dillere pelesenk olan, yıllardır dinlemekten bıkmadığımız bazı Türkçe şarkıların hikayelerini öğrendikten sonra dinlerken bir başka hissedeceksiniz.

Ülkemizdeki müzik piyasası çoğu zaman eleştirilir ve basit olmakla suçlanır. Doğru, bazı popüler şarkılar gerçekten anlamsızdır. Ancak bazıları, aradan yıllar geçse bile birkaç notasını duyduğumuz anda bizi duygusal bir fırtınanın içine sürükler. Çünkü bu şarkıların hikayeleri vardır. Şarkıların hikayeleri ne kadar derin olursa dinleyenlere hissettirdiği duygular da bir o kadar yoğun oluyor.

Listemizdeki bazı Türkçe şarkıların hikayeleri aslında ülkemizin de genel bir özetini sunuyor. Aşklarımızı, kayıplarımızı, acılarımızı, yaşam mücadelemizi en iyi anlatan onlar oldukları için zaten yıllar geçse bile onlardan vazgeçemiyoruz. Listemizdeki şarkıların hikayeleri nedir, kimin için, hangi koşullarda yazıldılar öğrendikten sonra bir daha bu şarkıları dinlerken daha da yoğun hislerle dolacaksınız.

Çok sevilen bazı Türkçe şarkıların hikayeleri:

Delikanlım - Yıldız Tilbe

Hani Bekleyecektin - Hakan Altun

Elfida - Haluk Levent

17 - Teoman

Beni Unutma - Sezen Aksu

Kod Adı Bahtiyar - Ahmet Kaya

Gülpembe - Barış Manço

Deli Kızım Uyan - Şebnem Ferah

Bal - Kaan Tangöze

Firuze - Aysel Gürel

Erken bir kayıp için: Delikanlım - Yıldız Tilbe

Şüphesiz Yıldız Tilbe, ülkemizin en önemli kadın söz yazarı olmakla kalmıyor, en önemli kadın şairlerinden biri olma unvanını da başarıyla taşıyor. Öyle ki Delikanlım şarkısı, bir stad dolusu insanı ağlatarak şarkıya eşlik ettirebilen türdendir. Şarkı ile ilgili iki rivayet var. İlkine göre Yıldız Tilbe, erken yaşta hayatını kaybeden müzisyen sevgilisi Uzay Heparı için bu şarkıyı yazmıştır. İkinci rivayet ise evliliği bittikten sonra kocası için yazdığı yönündedir. Ancak Delikanlım sözünün gençler için kullanıldığını düşünürsek ilk hikayenin gerçek olma olasılığı daha fazla.

60 saniyeyi çok gören aşkına: Hani Bekleyecektin - Hakan Altun

Romantik şarkıların buğulu sesi Hakan Altun imzalı Hani Bekleyecektin şarkısı, kaybedilen vefasız aşklar ardından ilk dinlenilen şarkıdır. Hikayesi de bir o kadar vefasız. Hakan Altun askerliği sırasında o dönemki sevgilisini aramak için 17 gün telefon sırası bekler. Tam sıra ona gelip de sevgilisini aradığı zaman ‘Müsait değilim, sonra ara.’ yanıtını alır. Altun bu anı ‘Ben onunla konuşmak için 17 gün bekledim, o 60 saniyesini ayırmadı.’ şeklinde anlatıyor. Şarkı ise olayın hemen ardından gözyaşları içinde yazılmış.

Tek hayali şarkıyı birlikte dinlemekti: Elfida - Haluk Levent

Elfida şarkısını ne zaman dinleseniz, bunun bir aşk şarkısı olduğunu zannederseniz. Aslında değildir. Son yıllarda AHBAP platformu ile adını duysak da aslında Haluk Levent uzun yıllardır ihtiyacı olan insanların yanında olmaya çalışıyor. Bunlardan biri de 9 yaşında kanser hastası küçük bir kızmış. Elfida isimli bu küçük kız için böyle güzel bir şarkı yaparken tek hayali, bu şarkıyı ona dinletmekmiş. Ancak maalesef, küçük Elfida bu şarkıyı duyamadan hayata gözlerini yummuş.

Henüz bir çocuktu: 17 - Teoman

Rock dünyasının asi ve sıradışı yıldızı Teoman’ın 17 şarkısını dinlediğiniz zaman bir gençlik aşkının rüzgarı esiyor gibi hissedebilirsiniz. Ancak bu şarkı, 1980 yılında henüz 17 yaşındayken yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren için yazılmıştır. Olay tutanakları gerçek anlamda incelendiği zaman tamamen suçsuz olduğu görülmesine rağmen Erdal Eren, henüz 17 yaşındayken kurban edilmiştir. 17 şarkısı, bir aşk hikayesinden çok daha acı bir hikayenin çığlığıdır aslında.

Her şarkı onun için: Beni Unutma - Sezen Aksu

Ülkemizin en önemli kadın söz yazarlarından ve kadın şairlerinden biri olan Sezen Aksu’nun istisnasız her şarkısı, dinleyenlerin yüreğine dokunmayı başarır. Beni Unutma şarkısı da bunlardan biri. Bu şarkı Aksu’nun unutulmaz aşkı Onno Tunç bir uçak kazasında hayatını kaybettikten sonra kaleme alınmıştır. Sezen Aksu, Beni Unutma şarkısına cover yapılmasına asla izin vermemiştir. Sanatçının Onno Tunç için Git, Yarası Saklı, İki Gözüm şarkılarını da yazdığı biliniyor.

Yaşanmadan biten bir gençlik: Kod Adı Bahtiyar - Ahmet Kaya

Ülkemiz bir dönem çok zor yıllar yaşadı. Böyle bir dönemde hapishanede olan Ahmet Kaya, orada Bahtiyar isimli Diyarbakırlı bir genç ile tanışıyor. İşkence altında kaldıkları uzun süre boyunca gencin ağzından çıkan tek sözler ‘Adım Bahtiyar’ oluyor. Bahtiyar’ın, ondan önce salınacak Ahmet Kaya’dan tek isteği memleketteki sazını alıp kullanması oluyor. Yıllar geçiyor, Ahmet Kaya bir Diyarbakır yolculuğu sırasında genç Bahtiyar’ın bir fotoğrafını görüyor. Bahtiyar, bir ölüm ilanında karşısına çıkıyor.

Bir bayram sabahı yiten çocukluk: Gülpembe - Barış Manço

Bu topraklardan geçmiş en büyük sanatçılardan biri olan Barış Manço; Türkçeyi ustaca kullanmasıyla, her yaştan kişinin gönlüne dokunmayı başarmasıyla, yalnızca coğrafyamızda değil tüm dünyada sevilmesi ile unutulmaz bir insandır. Gülpembe şarkısının ise hepimizde ayrı bir yeri vardır, Barış Manço’da da öyle. Hüzünlü bir aşk şarkısı zannettiğimiz Gülpembe, aslında Manço’nun babaannesi için yazılmıştır. 1957 yılındaki ramazan bayramında ölen babaannesi Nimet Manço için kaleme aldığı bu şarkının hikayesi, aslında Bugün Bayram gibi şarkıları da daha anlamlı kılıyor.

Zor günlerin hatırası: Deli Kızım Uyan - Şebnem Ferah

Türk Rock müzik dünyasının en önemli kadın seslerinden biri olan Şebnem Ferah, aynı zamanda önemli bir söz yazarıdır. Kendi kaleme aldığı Deli Kızım Uyan şarkısının hikayesi ise en az şarkının kendisi kadar hüzünlü. Şarkı, ölümcül bir hastalığa yakalanan ablası Aycan’ın başucundan ayrılmadığı dönemde, birkaç dakika içinde yazılmıştır. Tek hayali, bu şarkıyı ablasıyla birlikte söylemektir. Ancak Aycan, 1997 yılında bu şarkıyı duyamadan hayata gözlerini yumar.

Bir daha asla söylemedi: Bal - Kaan Tangöze

Türk Rock dünyasının asi çocuğu Kaan Tangöze, grubu Duman ile birlikte ölümsüz şarkılara imza atmıştır. Bal şarkısının hikayesi ise oldukça trajik. O dönem birlikte olduğu sevgilisi Ahu Paşakay için kaleme aldığı Bal şarkısını söylediği 2002 yılında bir konser sırasında Ahu intihar eder. Günlerce evinden bile çıkmayarak acısını yaşayan Kaan Tangöze travmasını atlatamaz ve Bal şarkısını yıllar boyunca bir daha söylemez. Bir efsaneye göre Kaan Tangöze, aradan yıllar geçtikten sonra bir açıkhava konseri sırasında bu şarkıyı son kez, yalnızca gökyüzüne bakarak söyler ve hikayeyi noktalar.

Bir anneden kızına: Firuze - Aysel Gürel

Müzik dünyamızın deli dolu söz yazarı Aysel Gürel tarafından kalem alınan Firuze şarkısını hepimiz uzun yıllar boyunca Sezen Aksu’dan dinledik. Daha sonra Tarkan tarafından da yorumlanan Firuze şarkısı, Aysel Gürel tarafından kızı Müjde Ar için yazılmıştır. Neden olduğu bilinmiyor ancak Aysel Gürel, kızının adı yerine şarkı boyunca ona Firuze olarak seslenmeyi tercih etmiştir. Hikayesi bilinen ama derinliği bilinmeyen şarkılardan bir tanesi.

Müzik dünyamızın unutulmazları arasına giren bazı Türkçe şarkıların hikayeleri nedir, kim için yazılmıştır gibi soruların yanıtını bulabileceğiniz bir listenin sonuna geldik. Yalnızca öne çıkan ve bilinen bazı şarkıları anlatma şansımız oldu. Hikayesini bildiğiniz diğer şarkıları yorumlarda paylaşabilirsiniz.