Turkcell, dijital banka kuracağını açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapan şirket, 1 milyar TL'lik sermayeye sahip olan bankada bireysel tüketiciler ile KOBİ'lere hizmet verecek.

Türkiye'nin en popüler mobil operatörlerinden Turkcell, bundan birkaç gün önce dijital sigorta şirketi kuracağını açıklamıştı. Şirketten bugün daha da büyük bir hamle geldi. Bir kez daha Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklama yapan Turkcell, bu kez de dijital banka kuracağını duyurdu. Turkcell, dijital bankası için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) resmi başvurusunu yapmış durumda.

Turkcell'in KAP açıklamasına göre dijital bankanın sermayesi 1 milyar TL olacak. Dijital Banka'nın %99,96'sına Turkcell Finansman A.Ş. sahip olacak. Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. ise bankanın %0,01'ine sahip olacak. Turkcell'in dijital bankası, bireysel müşteriler ile KOBİ'lere hizmet verecek.

Turkcell'in KAP açıklaması şöyle

"Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Turkcell Finansman A.Ş.'nin %99,96'sına, Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş., Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ve Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ayrı ayrı %0,01'ine sahip olacağı, bireysel ve kobi segmentlerinde müşterilere hizmet sunacak olan dijital banka şirketinin kuruluş izni için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)'na 27 Haziran 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirketin, 1.000.000.000 TL tutarında başlangıç sermayesi ile kurulması planlanmaktadır. Kuruluş izninin alınması sonrasında, gerekli altyapı ve organizasyonun tamamlanması ile BDDK'ya faaliyet izni başvurusu yapılacaktır. Şirketin faaliyete geçmesi, söz konusu faaliyet izninin temin edilmesi halinde gerçekleşecektir.

Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."