Turkcell, 'Dijital Sigorta Şirketi' Kuracağını Duyurdu

Turkcell, dijital dünya için yeni bir sigorta şirketi kuracağını duyurdu. Turkcell Dijital Sigorta A.Ş. isimli şirket, Turkcell Finansman A.Ş. bünyesinde hizmet verecek. Şirketin hangi hizmetleri sağlayacağı ise ilerleyen dönemlerde netleşecek.

Türkiye'nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Turkcell, "dijitale ve yenilikçi teknolojilere dayalı sigortacılık faaliyetleri" sürdüreceği yeni bir sigorta şirketi kurduğunu duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, kurulacak yeni şirketin isminin "Turkcell Dijital Sigorta A.Ş." olacağı ifade edildi.

Turkcell'in açıklamasına göre Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin kurulumu için Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmış durumda. Bakanlık onayının gelmesi ile de tescil ve ruhsat işlemlerine başlanacak. KAP'ta yer alan bilgilere göre sigorta şirketinin sermayesi 1 milyon TL olacak. Şirketin yönetiminin tamamı Turkcell Finansman A.Ş. bünyesinde olacak.

Turkcell'in KAP'a yaptığı açıklama şöyle

"Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Turkcell Finansman A.Ş.'nin %100'üne sahip olacağı, dijital deneyim odaklı ve veriye dayalı yenilikçi sigorta çözümleri sunacak olan Turkcell Dijital Sigorta A.Ş.'nin, kuruluş izni için Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuştur. Şirketin sermayesi 1.000.000 TL'dir. Kuruluşa ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın onayı sonrasında, kuruluşun tescili ile ruhsat başvuru sürecine başlanacaktır.

Şirket kuruluşunun kamuya açıklanması, yatırımcıların yatırım kararını ve pay değerini etkileyebilecek nitelikte olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir."

Turkcell'in sigorta şirketinin hangi alanda hizmet vereceği şu an için tam olarak bilinmiyor. Önümdeki dönemde konuyla ilgili daha fazla resmi açıklama yapılması bekleniyor.