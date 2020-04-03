Anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma özelliği sunan ve tamamen yerli olan Turkcell BIP, BIP Web özelliği sayesinde konuşmalarınızı ve veri aktarımınızı tarayıcı üzerinden devam ettirme seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Telefonunuz yanınızda olmadığında veya kapalı olduğunda bile kullanmaya devam edebileceğiniz BIP Web'in ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını sizler için anlattık.

Turkcell, geçtiğimiz yıllarda çıkarmış olduğu BIP uygulamasıyla kullanıcılarına anlık mesajlaşma ve görüntülü konuşma özelliği sunuyor. Hem iOS, hem de Android platformlarında rahatça kullanılabilen bu uygulamayı, tıpkı küresel rakibi WhatsApp'da olduğu gibi tarayıcı üzerinden kullanmak mümkün.

Telefonunuz kapalı bile olsa BIP Web özelliği sayesinde mesajlaşmaya devam edebilir, fotoğraf ve video gibi verileri gönderebilirsiniz. Peki Turkcell BIP Web nedir, nasıl kullanılır sizler için adım adım anlattık.

Turkcell BIP Web nasıl kullanılır?

Adım #1 : Telefonunuza Turkcell BIP Web uygulamasını indirin,

: Telefonunuza Turkcell BIP Web uygulamasını indirin, Adım #2 : Turkcell BIP Web sitesini açın,

: Turkcell BIP Web sitesini açın, Adım #3 : Telefonunuzda BIP uygulamasını açın, menüden BiP Web seçeneğine dokunun,

: Telefonunuzda BIP uygulamasını açın, menüden BiP Web seçeneğine dokunun, Adım #4 : Kamera erişimine izin isterse izin verin,

: Kamera erişimine izin isterse izin verin, Adım #5 : Kamera ile BiP Web sayfasındaki QR kodu okutun,

: Kamera ile BiP Web sayfasındaki QR kodu okutun, Adım #6: Otomatik olarak açılan sayfada BiP bağlantılarınız ile iletişim kurabilirsiniz.

Gördüğünüz gibi Turkcell BiP Web'in kulanımı WhatsApp Web ile oldukça benzer adımlara sahip. Bu adımlar ile mobil BiP uygulamasındaki tüm temel iletişim özelliklerini BiP Web üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Ayrıca BiP, WhatsApp'ın Türkiye'de henüz kullanıma sunmadığı ekstra bir özelliğe de sahip. Uygulama üzerinden dilediğiniz kişiyle para transferi işlemi yapabiliyor, bankalar haricinde bir seçeneğe daha sahip oluyorsunuz.

Turkcell BiP ile nasıl para transferi yapılır?

Adım #1: Telefonunuzdan BiP uygulamasını açın

Adım #2: Ödeme Ayarları kısmına gelin

Ekranın sağ altında bulunan “Daha Fazla” seçeneğine tıklayarak “Ayarlar” kısmına geliyoruz. Burada karşımıza en alttan ikinci sırada “Ödeme Ayarları” seçeneği çıkıyor.

Adım #3: Yeni Kart Ekle kısmına tıklayın

Ödeme ayarları seçeneğine tıkladıktan sonra karşımıza “Kartlarım” ve “Adreslerim” seçeneği çıkıyor. Burada Yeni Kart Ekle seçeneğine tıklayarak kart bilgileri girme sayfasına geliyoruz.

Adım #4: Kart bilgilerinizi girin

Karşınıza çıkan sayfada kart numaranız ve son kullanma tarihi gibi gerekli bilgileri girdikten sonra “Kaydet” seçeneğine tıklayın.

Adım #5: 3D Secure işlemleri için gelen şifreyi girin

Kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra kartınızın ait olduğu bankadan 3D Secure şifresi gelecektir, bu şifreyi uygulamaya girdikten sonra işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Adım #6: Para göndermek istediğiniz kişiyi seçin

Burada para göndermek istediğiniz kişiyle yaptığınız konuşma ekranına geldikten sonra “Para Gönder” seçeneğine tıklayın.

Adım #7: Tutar girin

Karşınıza çıkan ekranda dilersenizi otomatik olarak belirlenen tutarlardan seçebilir ya da “Tutar Gir” seçeneğine tıklayarak kendi belirleyeceğiniz miktarı girebilirsiniz. Tutarı belirledikten sonra “Gönder” seçeneğine tıklayarak para transferinizi tamamlayabilirsiniz.