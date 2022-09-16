Superonline'dan Hafta Sonu 1000 Mbps İnternet Hediyesi

İki milyonuncu fiber abonesini kazanan Turkcell Superonline, bu hafta sonu tüm müşterilerine 1000 Mbps'e kadar hız sunacak. Abonelerin bu hızdan faydalanmaları için ekstra herhangi bir şey yapmalarına gerek olmayacak.

Türkiye’nin en büyük mobil operatörlerinden ve internet sağlayıcılarından birisi olan Turkcell, bugün pek çok kullanıcısını sevindiren bir haber paylaştı. Fiber hizmetinde iki milyon aboneye ulaşan şirket, iki milyonuncu müşterisinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi. Turkcell’in iki milyon aboneye özel yapacağı kutlama, tüm Turkcell Superonline kullanıcılarına büyük bir sürpriz oldu.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, iki milyon abone kutlaması kapsamında tüm fiber abonelerine bu hafta sonu boyunca 1.000 Mbps’e kadar hız hediye edeceklerini açıkladı. Üstelik bu hıza ulaşmak için Turkcell Superonline kullanıcılarının ekstra herhangi bir şey yapmasına gerek kalmayacak. 1000 Mbps hız, hiçbir başvuru olmadan kayıtsız şartsız tüm kullanıcılara sunulacak.

Turkcell Genel Müdürü’nden ortak altyapı çağrısı:

Türkiye’de internetin gelişimine en büyük engel olarak kabul gören ortak altyapı olmaması sorununa dair bugün Turkcell Genel Müdürü’nden de bir açıklama geldi. Murat Erkan, yaptığı açıklamasında Türkiye’nin 39 Avrupa ülkesi içinde fiber erişimde 21. sırada yer aldığını belirtti. Erkan, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu rapora göre fiberleşme oranında ülkemiz Avrupa ortalamasının da gerisinde kalmış durumda. Yıllardır söylediğimiz gibi Türkiye'nin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılabilmesi adına 'ortak fiber altyapıyı' en doğru çözüm olarak görüyoruz. Hatta birçok Avrupa ülkesinde fiberin yaygınlaştırılmasına yönelik ortak altyapı şirketleri kurulmaya başlandı ve önümüzdeki dönemde fiberleşme konusunda büyük atılımların olması bekleniyor.

Şimdiden bu çalışmalara başlayan Avrupa ülkeleri ile makasın açılmaması için bugün harekete geçmek çok önemli. Ortak altyapıya şimdi geçmezsek, üç yıl sonra çok geç kalmış olacağız. Ülke insanımızın en iyi hizmeti alması için rekabetin altyapıda değil hizmet ve servislerde olması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin hak ettiği sıralara yükselmesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”

Türk Telekom, ortak altyapı fikrine karşı çıkıyor: