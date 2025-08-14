2025’in ikinci çeyreği, Türkiye’de telekom sektöründe dikkat çeken finansal gelişmelere sahne oldu. Ülkenin önde gelen operatörleri, gelirlerini ve kârlılıklarını artırarak sektörün büyüme ivmesini korudu. Açıklanan veriler, hem yatırımların hem de abone artışlarının etkili olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren büyük telekomünikasyon şirketleri, 2025’in ikinci çeyreğine ait finansal sonuçlarını duyurdu. Açıklanan rakamlar, şirketlerin abone kazanımı ve kârlılık açısından hareketli bir çeyrek geçirdiğini ortaya koydu.

Turkcell, yılın ikinci çeyreğinde 4,2 milyar TL net kâr elde etti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %7,1’lik bir artışı ifade ediyor. Şirket aynı dönemde 816 bin yeni faturalı mobil abone kazanarak son 5,5 yılın en yüksek çeyreklik kazanımını yaşadı. Turkcell’in toplam abone sayısı 43,5 milyona ulaştı.

Türk Telekom ise ikinci çeyrekte 4,9 milyar TL net kâr açıkladı. Şirketin yılın ilk yarısındaki toplam net kârı 10,3 milyar TL’ye ulaşarak yıllık bazda %28,7 artış gösterdi. 50,4 milyar TL’lik ikinci çeyrek geliriyle birlikte ilk 6 aylık konsolide geliri 98,8 milyar TL oldu. Şirketin ikinci çeyrekte yaptığı yatırım tutarı ise 13,3 milyar TL olarak kaydedildi.

2025’in ikinci çeyreği, hem abone kazanımı hem de finansal büyüme açısından Türkiye telekom sektörü için dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Şirketlerin yatırım hamleleri ve gelir artışları, sektörün yılın geri kalanında nasıl bir performans sergileyeceğine dair ipuçları veriyor.