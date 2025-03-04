Turkcell ve ULAK, Mobil Dünya Kongresi’nde 5G altyapısı için stratejik bir anlaşma imzalayarak 3 bin 250 yeni nesil baz istasyonu kuracak.

Turkcell ile ULAK Haberleşme, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) Türkiye’nin 5G iletişim altyapısını güçlendirmek için yeni bir anlaşmaya imza attı.

Yapılan protokolle Turkcell’in Türkiye genelindeki 3 bin 250 sahasında ULAK tarafından geliştirilen 4.5G ve 5G destekli yeni nesil baz istasyonları kullanılacak.

Turkcell ile ULAK'tan iş birliği geldi

Gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, mevcut ULAK 4.5G baz istasyonlarının modernize edilmesi ve 3 bin 250 yeni nesil baz istasyonunun farklı bölgelerde aktif hale getirilmesi hedefleniyor. Açık Radyo Erişim Şebekesi (Open RAN) mimarisini destekleyen ULAK’ın yeni nesil ürünleri, Turkcell’in 5G şebekesini daha esnek ve verimli bir yapıya kavuşturmasını sağlayacak.

Turkcell, geleneksel sistemlere kıyasla daha uyumlu ve ölçeklenebilir olan Open RAN teknolojisini kullanarak, 5G’nin sunduğu yüksek hız ve düşük gecikme avantajlarını geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştırmayı amaçlıyor. İmzalanan protokol ile Türkiye’de yerli ve milli haberleşme teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve 5G altyapısında dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.