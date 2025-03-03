Turkcell ve Samsung, 100 bin adet 5G destekli akıllı cihazın Türkiye’de satışa sunulması için anlaşma imzaladı.

Turkcell ve Samsung, 5G destekli akıllı cihazları Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaştırmak için iş birliği yaptı.

İlgili anlaşma Barselona'daki Mobil Dünya Kongresi'nde imzalandı ve 2025 yılı itibarıyla 100 bin adet özel üretim Samsung akıllı cihaz, Turkcell satış kanalları üzerinden sunulacak.

5G destekli cihazlar Turkcell Pasaj ve mağazalarda satışa çıkıyor

Anlaşma kapsamında, 5G destekli cihazlar Turkcell mağazaları, bayileri ve e-ticaret platformu Turkcell Pasaj üzerinden avantajlı koşullarla satışa çıkacak. Aynı zamanda iki şirket, 5G teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik test çalışmalarında da birlikte hareket edecek.

Turkcell ve Samsung, bu iş birliğiyle hem 5G teknolojisinin Türkiye’de yaygınlaşmasını hızlandırmayı hem de tüketicilere 5G uyumlu cihazlara erişim konusunda daha fazla seçenek sunmayı hedefliyor. Taraflar, 2025 boyunca ortak pazarlama çalışmaları da yürütecek ve uzun vadeli iş birliklerini geliştirme konusunda değerlendirmelerde bulunacak.