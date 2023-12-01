Paramount+'ın Türk dizisi Turkish Detective'den ilk fragman geldi. Turkcell TV+ aracılığıyla Türkiye'de de yayımlanacak dizi, çok kısa bir süre sonra seyirci ile buluşacak.

Çevrim içi dizi ve film platformu Paramount+ için hazırlanan Türk dizisi Turkish Detective (Türk Dedektif) için ilk fragmanını yayımladı. Turkcell TV+ aracılığıyla seyircilerle bulunacak dizi, ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki Turkish Detective nasıl bir dizi? Konusu ne ve hangi oyuncular bulunuyor?

Turkish Detective konusu:

Senaristliğini Ben Schiffer'in üstlendiği Turkish Detective, Barbara Nadel'ın İkmen Mystery serisinden uyarlandı. Dizide, bir Türk dedektifin İstanbul'da geçen maceraları anlatılacak.

Turkish Detective oyuncu kadrosu:

Dizide Haluk Bilginer'in başrol olacak göreceğiz. Yasemin Kay Allen, Ethan Kai, Erol Afşin, Deniz Ülkü ve Fatih Al gibi isimler de dizinin kadrosunda yer alacaklar.

Turkish Detective yayım tarihi:

Yapılan resmî açıklamaya göre Turkish Detective, 15 Aralık'ta TV+ kullanıcıları ile buluşacak.

Turkish Detective fragmanı: