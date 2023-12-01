Çevrim içi dizi ve film platformu Paramount+ için hazırlanan Türk dizisi Turkish Detective (Türk Dedektif) için ilk fragmanını yayımladı. Turkcell TV+ aracılığıyla seyircilerle bulunacak dizi, ses getirmeyi başaracak gibi görünüyor.
Peki Turkish Detective nasıl bir dizi? Konusu ne ve hangi oyuncular bulunuyor?
Turkish Detective konusu:
Senaristliğini Ben Schiffer'in üstlendiği Turkish Detective, Barbara Nadel'ın İkmen Mystery serisinden uyarlandı. Dizide, bir Türk dedektifin İstanbul'da geçen maceraları anlatılacak.
Turkish Detective oyuncu kadrosu:
Dizide Haluk Bilginer'in başrol olacak göreceğiz. Yasemin Kay Allen, Ethan Kai, Erol Afşin, Deniz Ülkü ve Fatih Al gibi isimler de dizinin kadrosunda yer alacaklar.
Turkish Detective yayım tarihi:
Yapılan resmî açıklamaya göre Turkish Detective, 15 Aralık'ta TV+ kullanıcıları ile buluşacak.
Turkish Detective fragmanı: