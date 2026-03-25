Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

BMW Logosunun Gerçek Anlamı: Hayır, Uçak Pervanesi Değil!

BMW logosu aslında sandığımız gibi bir uçak pervanesi değil. Ama markanın havacılık geçmişi yüzünden bu yanlış bilgi yıllardır kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

BMW logosuna bakınca çoğumuzun aklına direkt 'dönen pervane' geliyor. Bunun sebebi de anlamak çok kolay çünkü marka ilk yıllarında uçak motoru üretiyordu. Hâliyle logo ile havacılık arasında bir bağ kurmak oldukça doğal.

Ama işin aslı biraz daha farklı ve daha 'yerel' bir hikâyeye dayanıyor. BMW logosunun merkezindeki mavi ve beyaz renkler, markanın doğduğu yerin bayrağından geliyor. Yani logo, düşündüğümüzden çok daha köklerine bağlı bir anlam taşıyor.

İçerikten Görseller

BMW logosu aslında neyi temsil ediyor?

BMW logosu ilk bakışta oldukça sade görünse de aslında birkaç farklı anlamı aynı anda taşıyor. Logonun dışındaki siyah halka, markanın ismini çevreleyen bir çerçeve görevi görüyor ve 'BMW' harflerini net bir şekilde öne çıkarıyor. Bu halka, markanın kurumsal kimliğinin parçalarından biri.

Asıl dikkat çeken kısım ise ortadaki dört bölmeli mavi-beyaz alan. Bu kısım doğrudan Bavyera bayrağından ilham alıyor. Ancak birebir kopya değil; çünkü o dönemde Almanya’daki ticari marka kuralları, resmi sembollerin aynen kullanılmasını yasaklıyordu. BMW de bu yüzden renklerin yerini ters çevirerek hem yasaya uymuş hem de kökenine gönderme yapmayı başarmış.

Logonun dairesel formu da tesadüf değil.

Bu tasarım, hareketi ve sürekliliği simgeliyor. Yani sadece bir 'renk seçimi' değil; aynı zamanda markanın mühendislik, dinamizm ve süreklilik vurgusunu da yansıtıyor.

Peki pervane olayı nereden çıktı?

Bunun sebebi BMW’nin geçmişte yaptığı bir reklam. 1920’lerde markanın uçak motorları tanıtılırken logo, dönen bir pervanenin üzerinde gösteriliyor. Bu görsel o kadar akılda kalıyor ki zamanla herkes logonun gerçekten pervane olduğunu düşünmeye başlıyor.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com