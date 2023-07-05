Türkiye'de 600 Bin Altına Sıfır Araba Kalmadı...

Türkiye'deki en ucuz araba olan Fiat Egea (sedan), temmuz ayında 88 bin TL zamlandı. Bunun bir kısmı firma zammı, bir kısmı ÖTV olarak karşımıza çıktı. Son zamla Türkiye'de 600 bin TL'den ucuza tek bir otomobil bile kalmadı...

Temmuz ayının başlamasıyla birlikte ülkemizde hizmet veren otomotiv markaları da fiyat listelerini güncellediler. Şu an için hala güncelleme aşamasında olan markalar var ancak an itibarıyla şöyle bir istatistikten söz edebiliyoruz: Türkiye'de 600 bin TL altına sıfır otomobil kalmadı.

Daha geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'de 500 bin TL altına otomobil kalmadığından bahsettik. Aslına bakacak olursak 600 bin TL altında sadece 2 adet otomobil vardı. Bunlardan bir tanesi Fiat Egea (sedan), diğeri ise Fiat Panda'ydı. Fiat'ın bugün yaptığı fiyat güncellemesi ile bu araçlar da 600 bin TL'nin üzerine çıktı. Tabi tüm bunlar yaşanırken Türkiye'de satış rekorları kırıldığı gerçeğini de unutmamak lazım. İnsanlar, ülkemizde yatırım aracı haline gelen otomobillere adeta hücum ediyorlar.

En ucuz Egea'ya ÖTV kaynaklı 88 bin TL zam geldi!

Türkiye'deki en ucuz otomobil olan Fiat Egea, yüzde 70 ÖTV dilimindeydi. Temmuz ayı fiyat artışları nedeniyle bu otomobil de yüzde 80'lik ÖTV dilimine girdi. Hal böyle olunca Fiat, Egea'nın en boş paketine 88 bin TL zam yansıttı. Düne kadar 555 bin 900 TL karşılığında satın alınabilen Egea, bugün ne yazık ki 643 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor. Şunu da söyleyelim; artık Türkiye'de yüzde 70 ÖTV dilimine giren tek bir araç bile kalmadı.

Fiat'ın güncel fiyatları:

Peki bundan sonra ne olur? Açıkçası bu sorunun cevabını kimse bilmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son dönemlerde sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili konuşuyor. Ancak burada firmaların da yapabileceği pek bir şey yok. Neticede Egea bile döviz kurundan etkileniyor. İkinci el dünyası ise kelimenin tam anlamıyla karaborsa haline geldi. ÖTV matrah güncellemesi ile kredileri oranlarının yeniden düzenlenmesi, artık gündeme gelmeli...