Avrupa'daki sıfır otomobil satışları araştırıldı. Yapılan inceleme, Türkiye ile ilgili acı gerçeği ortaya koydu. Türkiye'de sıfır otomobil satışları rekor kırıyor olsa da bunu nüfusa oranlayınca Avrupa ortalamasının bile gerisinde kaldık.

Türkiye'de sıfır otomobil pazarı, bu yıl da büyük oranda rekorların kırıldığı bir sektör olarak kayıtlara geçti. Resmî verilere göre Ocak-Kasım 2024 döneminde Türkiye'de gerçekleştirilen sıfır otomobil satışları 845 bin 539'du.

Ancak bu rakamın, göründüğü kadar büyük olmadığı ortaya çıktı. Zira Avrupa geneli için yapılan araştırmaya göre Türkiye, nüfusa oranla en düşük seviyede araba satışının gerçekleştirildiği ülkelerden bir tanesi oldu.

32 ülke arasında 28. sıradayız

EBS Danışmanlık tarafından yayımlanan verilere göre Türkiye, araştırmanın yapıldığı 32 ülke arasında 28. sırada yer aldı. Resmî verilere göre Türkiye'de her 1.000 kişiye sadece 9,9 adet sıfır otomobil düştüğünü gözler önüne serdi. Bu noktada Avrupa ortalaması, 19,3 olarak kayıtlara geçti.

Listenin zirvesi ise şu şekilde:

Ülke 1.000 kişiye düşen sıfır araba Lüksemburg 69,6 Belçika 36,9 Almanya 31,2 Danimarka 26,8 Birleşik Krallık 26,7

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere işin içine nüfus girdiği zaman, en çok sıfır araba alımının yapıldığı ülkenin Lüksemburg olduğu ortaya çıkıyor. Bu ülkede her 1.000 kişiye 69,6 adet sıfır otomobil düştü.

Peki Türkiye'de en çok satan arabalar hangileri?