Volkswagen'in yeni elektrikli sedan modeli ID.7, üstün menzil kapasitesi ve fiyat etiketi ile birlikte Türkiye'de satışta.

Volkswagen’in elektrikli sedan modeli ID.7, Türkiye pazarına 2 milyon 796 bin TL’lik dudak uçuklatan fiyat etiketiyle giriş yaptı.

Volkswagen’in ID.4 modelinin ardından gelen bu yeni sedan, ID.7 210 kW 286 PS Pro S donanım seviyesiyle Volkswagen showroomlarında yerini aldı.

Volkswagen ID.7, 2 milyon 796 bin TL'den satışta

Volkswagen Türkiye tarafından yapılan açıklamada aracın üst orta sınıfta yer alan ilk küresel elektrikli model olduğu ve yaklaşık beş metre (4,96 metre) uzunluğuyla dikkat çektiği vurgulanırken ID.7, markanın şimdiye kadar geliştirdiği en uzun menzilli elektrikli otomobil olarak öne çıkıyor.

ID.7’nin iç mekânı ise premium malzeme kullanımıyla dikkat çekiyor. Sürdürülebilir materyallerin kullanıldığı araç, çevreye duyarlılık konusunda da güçlü bir duruş sergiliyor. Ayrıca hem konforlu bir aile aracı hem de spor otomobil karakterini bir arada sunan ID.7, üstün sürüş dinamikleri ve donanım özellikleriyle kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

Şehir içi kullanımda 844 km menzil sunuyor

Türkiye’de satışa sunulan Pro S versiyonu, 210 kW (286 PS) güç üretme kapasitesine ve arkadan itiş özelliğine sahip. Araç, 86 kWh net batarya kapasitesiyle WLTP standartlarına göre 697 km’lik bir elektrikli menzil sunarken, şehir içi kullanımda bu menzil 844 km’ye kadar çıkabiliyor.

Şarj konusunda da iddialı olan ID.7, 11 kW AC şarj cihazlarıyla şarj edilebiliyor. Ayrıca DC hızlı şarj istasyonlarında 200 kW’a kadar şarj kapasitesine ulaşabiliyor ve %10’dan %80’e yalnızca 26 dakikada şarj olabiliyor.

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