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Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?

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ChatGPT, globalin ardından artık Türkiye'de de reklam dönemini başlattı.

Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

OpenAI, ChatGPT üzerinde reklam gösterimlerini Türkiye'deki kullanıcılar için resmen başlattı.

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X kullanıcısı Ahmet Balat'ın aktardığı bilgiler, yayınlamış olduğu ilk test kampanyasından elde edilen verileri, platformun reklam verenlere sunduğu teknik altyapıyı, maliyet sınırlarını ve kullanıcı gizliliğine dair uyguladığı kritik kuralları gözler önüne seriyor.

İçerikten Görseller

Türkiye'de ChatGPT Reklam Dönemi Başladı: Peki Nasıl Çalışıyor ve Her Şirket Kullanabiliyor mu?
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Reklam paneli, hedefleme ve kampanya şartları

Meta Business benzeri bir panelle yönetilen OpenAI reklam sisteminde web sitelerine OpenAI pikseli ve dönüşüm etkinliklerinin kurulması, performans ölçümü için zorunlu kılınıyor. Platformdaki güncel reklam parametreleri şu şekilde:

  • Günlük minimum reklam harcama limiti 25 dolar olarak belirlenmiş durumda. Sponsorlu içerikler yalnızca ücretsiz kullanıcılar ile "Go" paketi sahiplerine gösterilirken, üst seviye ücretli abonelere reklam sunulmuyor.
  • Reklamlar doğrudan ChatGPT sohbet ekranının altında yer alıyor. Şu an için metin ve görsel formatları desteklenirken video içeriklere henüz izin verilmiyor.
  • Reklam verenler şu aşamada Erişim, Tıklama ve Dönüşüm olmak üzere 3 farklı hedef doğrultusunda kampanya kurgulayabiliyor.
  • İlgi alanı hedeflemesi bulunmayan sistemde, sadece doğrudan ülke/cihaz seçimi veya e-posta/telefon listeleriyle "Özel Hedef Kitle" oluşturulabiliyor. Reklamın doğru kullanıcıya ulaşması ise belirlenen anahtar kelimelerin sohbet esnasında tetiklenmesini sağlayan "Bağlam İpuçları" özelliğiyle destekleniyor.
  • Reklamlara UTM parametreleri eklenerek Google Analytics üzerinden Meta ve Google kampanyalarıyla karşılaştırmalı analiz yapılabiliyor.

ChatGPT'nin reklam modeli nasıl çalışıyor?

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ChatGPT üzerindeki reklam modeli, geleneksel dijital mecralardan farklı olarak yüksek düzeyde anonimlik üzerine kurgulanıyor. Kişiselleştirilmiş yeniden pazarlama uygulamaları başlangıç aşamasında sistemde yer almıyor.

Geçmiş sohbet verileri ve kullanıcı hafızası reklam seçim süreçlerine dâhil edilmiyor. Uçtan uca şifreleme sayesinde ChatGPT kullanıcıya hangi reklamın gösterildiğini göremediği gibi, reklam verenler de kullanıcıların sohbet geçmişine veya kişisel bilgilerine erişemiyor. Ayrıca sponsorlu içerikler, yapay zekânın ürettiği organik yanıtların doğruluğunu ve tarafsızlığını hiçbir şekilde etkilemiyor.

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