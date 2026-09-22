Türkiye'de Çok Az Satan Otomobil Modelleri: Adını Duyan Çok, Yolda Gören Yok

Türkiye'de sıfır otomobil pazarı yüz binlerce araçlık dev bir hacme sahip. Buna rağmen bazı otomobiller var ki, yıl boyunca satış listelerinde adını görmek bile zor; hatta bazı markaların Türkiye'deki toplam satışları bile iki haneli seviyelerde kalıyor.

2026'nın Ocak - Ağustos döneminde Türkiye pazarında toplam 564 bin 241 otomobil satılırken bu pazarın %66,1'ini SUV gövdeli araçlar ve B-C segmenti kitlesel modeller oluşturdu. Ancak bazı araçlar, bu rakamların gölgesinde kalarak satışların altında kaldı.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

İşte ODMD verileri ve güncel pazar tablolarına göre Türkiye’de "yok denecek kadar az" satan otomobiller.

İçerikten Görseller +2 × + − ‹ ›

Ferrari 12Cilindri

Listenin lüks segmentteki en çarpıcı üyesi şüphesiz Ferrari 12Cilindri. 2026'nın ilk beş ayında Türkiye'de yalnızca 3 adet satılan bu V12 motorlu özel model, sekiz ayda toplam 19 adet otomobil satan Ferrari’nin en nadir bulunan temsilcilerinden biri konumunda.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Maserati GranTurismo

Maserati GranTurismo, Türkiye pazarında satış rakamları en küçük modellerden biri. Yılın ilk beş ayında ülkemizde sadece 5 adet alıcı bulan model, Maserati'nin sekiz aylık 73 adetlik toplam satışında oldukça niş bir yere sahip.

Bentley Continental GT

Türkiye'de Bentley markasından bir araç görmek oldukça zorken markanın ilk sekiz aydaki toplam satışı yalnızca 31 adet oldu. Markanın amiral gemisi Continental GT ise ilk beş ayda sadece 14 adetlik bir satış rakamına ulaşabildi.

Subaru Solterra & Crosstrek

Normal segmentte yer almasına ve kağıt üzerinde üstün güvenlik teknolojileri sunmasına rağmen Subaru'nun Solterra ve Crosstrek modelleri Türkiye'de beklenen satış ivmesini yakalayamadı. Elektrikli ve SUV pazarının hareketli olduğu günümüzde, bu modeller oldukça düşük satış adetlerinde kalıyor.

Bu durumun en büyük nedeni, markanın Türkiye genelindeki yetkili servis ve bayi ağının kısıtlı kalması. Ayrıca Çinli ve Avrupalı rakiplerin pazar genelinde uyguladığı agresif fiyat politikaları da Subaru'nun kitlesel pazara yayılmasını zorlaştırıyor.

Honda Accord

Bir dönem Türkiye yollarında fırtınalar estiren Honda Accord, güncel jenerasyonuyla ne yazık ki eski popülaritesinden oldukça uzak. Güçlü motor seçenekleri ve üst düzey donanımlarına rağmen Accord, yıl boyunca oldukça sınırlı sayıda alıcıya ulaştı.

Alfa Romeo Giulia

Alfa Romeo Giulia, Türkiye'de markaya gönül veren tutkulu bir kitleye sahip olsa da satış listelerinde dip sıralardan kurtulamıyor. Yıl boyunca satışı iki haneli düşük rakamlarda kalan Giulia, rakiplerinin gölgesinde kalıyor.