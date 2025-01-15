Türkiye'de en çok izlenen teknoloji YouTube kanalları açıklandı. ShiftDelete.Net ve Webtekno yüksek izlenme rakamlarıyla dikkat çekti.

Türkiye'de en çok izlenen teknoloji kanalları açıklandı. Marketing Türkiye ve MTM Medya Takip Merkezi'nin hazırladığı rapora göre, ShiftDelete.Net 1 milyar 244 milyon izlenmeyle listenin zirvesinde yer alırken Webtekno 1 milyar 118 milyon izlenmeyle ikinci sırada bulunuyor.

En çok izlenen teknoloji kanallarının listesi paylaşıldı. Rapora göre teknolojiye odaklanan kanalların YouTube'da büyük bir izleyici kitlesi bulunuyor ve abone sayıları da izlenme sayılarıyla doğru orantılı olarak artıyor.

Webtekno geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı

ShiftDelete.Net ve Webtekno'dan sonra ise Mendebur Lemur 810 milyon izlenme ile üçüncü sıraya yerleşti. Webtekno gibi lider kanallar, teknoloji ürünleri ve özelliklerine odaklanan içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Abone sayıları milyonları aşan Donanım Arşivi ve Tolga Özuygur gibi kanallar da listede öne çıkıyor. YouTube Rating Report verileri, Türkiye'de teknoloji içeriklerine yoğun ilgi gösterildiğini ortaya çıkardı. Raporda kanalların başarısının içerik kalitesi ve izlenme trendleriyle doğrudan bağlantılı olduğu vurgulandı.

“YouTube Rating Report Teknoloji Kanalları” sonuçları: