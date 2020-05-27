5 Farklı İlden Görüldü: Türkiye’ye Göktaşı mı Düştü?

Artvin, Trabzon, Rize ve Erzurum’da yaşayan vatandaşlar, sosyal medyada farklı açılardan çekilmiş bir meteor görüntülerini paylaşıyorlar. Görüntülere yansıyan ani parlaklık, Türkiye’ye bir göktaşı düştüğüne dair yorumlara neden oluyor. Peki görüntülerdeki parlak cisim göktaşı mıydı ve yeryüzüne ulaştı mı? Sorunun olası yanıtlarını araştırdık.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde yaşayan vatandaşlar, gök yüzünde aniden parlayıp sönen ve peşinde kısa sürede kaybolan bir iz bırakan tuhaf cismi tartışıyor. Aslında cismin tuhaf karşılanmasına neden olan şey görüntüler değil, sosyal medyada yer alan iddialar. Zira söz konusu parlamanın ardından göktaşı düştüğüne dair paylaşımlar var.

Ancak söz konusu iddialar büyük oranda gerçeği yansıtmıyor. Görüntülerden hareketle atmosfere bir meteor girdiği doğru, ancak bu meteorun yeryüzüne ulaşmış olduğuna dair net bir kanıt bulunmuyor. Son deprem verilerine de bakıldığında göktaşının görüldüğü Trabzon, Rize, Artvin ve Erzurum dolaylarında bir sarsıntı yaşanmadığı görülebiliyor.

Görüntüler atmosfere giren bir meteora ait:

Her yıl 19 Nisan ila 28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Eta Aquariids meteor yağmuru, yılın bu zamanlarında gökyüzünde ışık şölenine neden oluyor. Buradan hareketle Türkiye’nin farklı bölgelerinden görünen meteor parlamasının, Eta Aquariids meteor yağmurunun bir parçası olduğu söylenebilir.

Ayrıca meteorlar, içerdikleri kimyasallara göre atmosfere girdiklerinde farklı renkler, süreler ve oranlarda yanan gök cisimleridir. Bugün itibariyle görüntülenen meteor ise anlaşılan o ki içerdiği kimyasaldan dolayı bir ışık patlamasına yol açarak diğerleri gibi yok oldu. Yaşanan olayla ilgili son gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz takipte kalın.

Kısaca düşen gök taşı değil. Biz de fırsattan istifade geçmişe gidelim istedik: