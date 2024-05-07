Türkiye'nin ikinci uzay yolculuğunun ne zaman gerçekleştirileceği resmen açıklandı. Türkiye Uzay Ajansı, Tuva Cihangir Atasever'in uzaya gönderileceği tarihi duyurdu.

Türkiye'nin uzay macerası, Alper Gezeravcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) yaptığı ziyaretle resmen başlamış oldu. Ancak bu macera, Gezeravcı'nın yolculuğu ile sona ermeyecek. Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'nin ikinci astronotu olarak uzaya gitmeye hazırlanıyor.

Bu bağlamda; bugün Türkiye Uzay Ajansı (TUA) bünyesinde bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinlik kapsamında Tuva Cihangir Atasever'in ne zaman uzaya gideceği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre Atasever, 8 Haziran 2024 tarihinde uzaya gönderilecek.

Tuva Cihangir Atasever, VSS Unity uçağı ile uzaya çıkacak

Tuva Cihangir Atasever'in uzay yolculuğu, Alper Gezeravcı'nın yaptığı yolculuktan farklı olacak. Zira bu kez, Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidilmeyecek. Bunun yerine Virgin Galactic bünyesinde çalışan VSS Unity uçağı ile 1,5 saat sürecek yörünge altı uçuş yapılacak. Bu arada; Tuva Cihangir Atasever'i uzaya götürecek olan VSS Unity, bu görevden sonra emekliye ayrılacak.

Tuva Cihangir Atasever kimdir?

Ankara Bilkent Üniversitesi bünyesinde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimi alan Türkiye'nin ikinci astronotu, sonraki yıllarda Avrupa Uzay Araştırma ve Teknoloji Merkezi ve Uluslararası Uzay Üniversitesi (ISU) tarafından düzenlenen Uzay Çalışmaları Programı (SSP) kapsamında çalışmalar yaptı. 1992 doğumlu olan Atasever, bir süredir de Roketsan bünyesinde çalışmalarını sürdürüyordu.