Ankara Üniversitesi Rektörü, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla seçmeli ders havuzuna “NFT’ye Giriş” dersinin eklendiğini duyurdu.

NFT’ler, yaşadığımız dijital dünyada (şimdilik) sanal varlıkların ulaşabildiği en uç nokta olarak nitelendirebilir. Türkçeye ‘değişimi mümkün olmayan para’ olarak çevrilebilen NFT’ler, özellikle son aylarda sanat eserlerinden oyunlara kadar her alanda karşımıza çıkıyor.

Dijital ortamdaki her türlü veri, NFT olabilir. Sanal varlıkların, kimliklerin de ötesindeki bu veriler evreni adeta geleceğin hikayesini yazıyor. Tam da bu sebeple oldukça önemli. Bir grup akademisyen, bu alandaki bilgi eksiklikleri tamamlamayı hedeflemiş olacak ki “NFT’ye Giriş” dersi, Ankara Üniversitesi seçmeli dersler havuzuna eklendi.

Ankara Üniversitesi, seçmeli ders havuzuna “NFT’ye giriş” dersini ekledi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Necdet Ünüvar, Twitter’dan yaptığı paylaşımla “NFT’ye Giriş” dersinin seçmeli dersler havuzuna eklendiğini açıkladı. Rektör Ünüvar, haberi “Bugünkü senato kararıyla, Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölümü "NFT'ye giriş" dersi üniversitemiz genel sosyal seçmeli dersler havuzuna eklendi. Üniversitemize ve öğrencilerimize hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu.

Bu sayede Ankara Üniversitesi, NFT ile ilgili dersin verileceği ilk üniversite olmuş oldu. Üniversite'nin Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Sanat Eğitimi Bölümü'nün seçmeli ders havuzuna eklenen ders, ilk kez önümüzdeki eğitim dönemi; 2022 bahar yarıyılında 70 kişilik kontenjana sahip bir şubeyle verilecek.

Gelecekte sıkça adından söz ettirecek bu dijital yansımalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isterseniz, konu ile ilgili “NFT Nedir, Ne İşe Yarar?” başlıklı içeriğimize göz atabilirsiniz.

