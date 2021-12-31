Popüler haber platformu Bundle, 2021 için özel bir NFT koleksiyonu oluşturdu. Yılın en çarpıcı olaylarının karikatürize edilmiş şekilde yer aldığı koleksiyon, istenirse hatıra kartı istenirse de NFT olarak alınabiliyor.

Türkiye'nin en popüler haber uygulamalarından bir tanesi olan ve geçtiğimiz günlerde Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2021 kapsamında da "Yılın Bağımsız Haber Uygulaması" olarak seçilen Bundle, 2021'in sonu için herkesi etkileyecek bir etkinlik başlattı. Bu etkinlik kapsamında tüm kullanıcıların ulaşabilecekleri çok özel bir NFT koleksiyonu oluşturdu. Dileyen herkes, Bundle'ın sunduğu NFT'lere ulaşabiliyor.

Bundle'ın hem kendileri hem de önde gelen markalar için özel tasarım çalışmaları yürüten ekibi "Bundle Studio" tarafından hazırlanan NFT koleksiyonu, 2021'e damga vuran olayların karikatürize edilmiş hallerini içeriyor. Dileyen kullanıcılar hiçbir ödeme yapmadan kendine özel kartlardan birini tercih edebilirken, dileyen kullanıcılarsa OpenSea üzerinden Bundle'ın resmi hesabına ulaşıp NFT'leri satın alabiliyorlar.

İşte Bundle'ın 2021 Hatıra Kartları (NFT'leri)

Bundle, hazırladığı NFT koleksiyonunu tanımlarken "Geleneksel yılbaşı tebrik kartı konseptinin ironik bir versiyonu" ifadelerini kullanıyor. Şirketin oluşturduğu hatıra kartlarına baktığımızda, gerçekten de zor bir yıl geçirdiğimizi rahatlıkla görebiliyoruz. İşte yıla iz bırakan olaylar, oluşturulan koleksiyon ile unutulmaz bir hale getirilmiş durumda.

Eğer siz de Bundle'ın 2021 yılı için hazırladığı NFT koleksiyonuna ulaşmak ve bir hatıra kartı sahibi olmak isterseniz, buradaki interaktif siteye ulaşabilirsiniz. Buradaki bağlantı aracılığıyla da Bundle'ın NFT satış platformu OpenSea'deki profiline ulaşabilir, en sevdiğiniz hediye kartının NFT versiyonunu satın alabilirsiniz.