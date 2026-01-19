Türkiye, Kişi Başına Düşen Otomobil Sayısında Avrupa Sonuncusu Oldu

2025 yılında Avrupa'daki ülkelerde her 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı açıklandı. Türkiye, açık arayla sonuncu sırada yer aldı.

Otomobil satışları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek seviyelerde devam ediyor. Ancak son 3 yıldır satışlarda Türkiye’de rekor kırılsa da kişi başına düşen otomobil sayısı en diplerde. Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından Gazete Pencere'de paylaşılan ve EBS danışmanlık tarafından derlenen veriler de bunu gösteriyor.

Verilere göre 86 milyondan fazla nüfusa sahip Türkiye, 2025 yılında 1000 kişi başına düşen otomobil sayısı konusunda Avrupa genelinde açık arayla sonuncu sırada yer aldı. Bu da otomobil sahipliği konusunda çok geride olduğumuzu gösteriyor.

1000 kişiye düşen otomobil sayısı yalnızca 203

Verilere göre 2025 yılında Türkiye’de 1000 kişi başına düşen araç sayısı 392 oldu. Bunlardan 203’ü otomobil, 83’ü motosiklet, 57’si kamyonet, 27’i traktör, 12’si kamyon, 6’sı minibüs, 3’ü otobüs ve 1’i özel amaçlı taşıt oldu.

Otomobil sayısının yalnızca 203 adette kaldığını görebiliyoruz. Bu da Avrupa’da son sırada yer almamıza neden oluyor. En yakınımızda 123 adet daha fazla olan Rusya bulunuyor. Aslında geçen seneye göre artış var. Öyle ki 2024’te 1000 kişiye düşen araç sayısı 190’dı. 2025’te ise 13 adet artışla 203’e çıktı. Ancak bu sayı hâlâ Avrupa için çok geride. Listede üst sıralara çıkmamız için 10 yıl daha rekor satış gerekiyormuş.

Avrupa’da 1000 kişi başına en çok otomobil düşen ülkeler

İtalya - 702 Lüksemburg - 702 Estonya - 647 Çekya - 616 Slovenya - 599 Almanya - 597 Fransa - 584 Avusturya - 573 Polonya - 567 Portekiz - 566

Listenin üst sıralarına baktığımızda İtalya’nın 706 adet araç ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Onu 702 ile Lüksemburg, 647 ile Estonya takip ediyor.

Türkiye’de 4,6 milyon otomobil 21 yaş ve üzerinde

Özpeynirci tarafından yayımlanan bir diğer dikkat çekici veri ise ülkemizdeki araçların yaşları hakkında. Bu verilere göre Türkiye’deki yaklaşık 4,6 milyon aracın yaşı 21 veya daha üstü. Bu da yollarda çok fazla eski araç bulunduğu anlamına geliyor. En yaygın otomobiller ise 4,7 milyon ile 0-5 yaş arası araçlar. 6-10 yaş arası araçların sayısı 3 milyon, 11-15 yaş arası araçların sayısı 3,1 milyon, 16-20 yaş arası araçlar ise 1,8 milyon olarak açıklanmış. Türkiye’deki ortalama otomobil yaşı ise 14,2. Bu konuda da Avrupa’da sonlardayız.