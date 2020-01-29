Dünyada Trafiğin En Yoğun Olduğu Şehirler Açıklandı

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler belli oldu. 16 milyon insana ev sahipliği yapan İstanbul, listenin dokuzuncu sırasında yer aldı. 57 ülkedeki 416 kentte yapılan araştırmada Ankara 100'üncü, İzmir 134'üncü, Bursa 208'inci sırada bulunuyor.

Avrupa'nın en büyük navigasyon sistemleri firması olan TomTom, 2019 yılında dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirleri açıkladı. Araştırma kapsamında 57 ülkedeki 416 kentin trafik verilerini analiz eden Amsterdam merkezli şirket, ulaştığı bilgileri tüm dünya ile paylaştı.

16 milyonluk nüfusu ile çoğu Avrupa ülkesinden daha kalabalık olan İstanbul, listeye dokuzuncu sıradan girdi. Aynı listede Ankara 100'üncü, İzmir 134'üncü ve Bursa 208'inci sırada yer aldı. Araştırmaya göre, Türkiye’deki trafik yoğunluğunun en az olduğu şehir ise Kayseri.

İstanbul, dünyada trafiğin en yoğun olduğu dokuzuncu şehir oldu

TomTom’un verileri, geçtiğimiz yıla göre trafik sıkışıklığında İstanbul ve Antalya'da yüzde 2, Ankara'da da yüzde 1 oranında artışa işaret ediyor. İzmir, Bursa, Mersin, Konya ve Kayseri'de ise yüzde 1’lik azalma yaşandı.

2019'da ortama 87 dakikamızı trafikte heba ettik

Aynı araştırmada, trafikte geçirilen zaman da ölçüldü. İstanbul'daki sürücü ve yolcular, trafiksiz ortamda normalde gerekli olan sürenin yüzde 53 oranında daha fazla zaman geçirmek zorunda kaldı. Bu oran Ankara, İzmir ve Kayseri’de sırasıyla yüzde 32, yüzde 29 ve yüzde 17 olarak gerçekleşti.

Dünya geneline baktığımızda, trafiğin en sıkışık olduğu yer Hindistan'ın Bengaluru şehri oldu. Onu sırasıyla Filipinler'in başkenti Manila ve Kolombiya'nın Bogota kenti izledi. Dünyada trafik sıkışıklığının en az olduğu yer ise Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) High Point şehri oldu. Araştırmaya göre, 2019 yılında dünyadaki sürücü ve yolcular trafikte ortalama 87 dakika kaybetti.