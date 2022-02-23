Türkiye’yi Oluşturan ‘Balkanadolu’ Yeniden Keşfedildi

Türk ve Fransız bilim insanlarından oluşan bir grup fosil bilimci; Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasına sıkışmış olan Balkanatolia isimli varlığı unutulmuş bir kıtanın bölgedeki memeliler için kritik önem arz ettiğini tespit ettiler. Kıta, Asya'daki hayvanların Avrupa'ya geçebilmesinde köprü görevi görmüş.

Fransa'da hizmet vermekte olan Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi ile Türkiye'deki bir grup fosil bilimci, Balkanlar ile Anadolu'yu kapsayan geniş çaplı bir araştırmayı tamamladılar. Yapılan çalışmalar sonucunda, aslında yaşadığımız toplaklarda bir kıta daha olduğu ancak bu kıtanın coğrafi değişimlerle sonucunda adeta 'unutulduğu' ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda yeniden keşfedilen kıta, tam olarak Afrika, Asya ve Avrupa'nın ortasına sıkışmış durumdaydı. Kıtanın Eosen Dönemi'nde var olduğu, yani tarihinin bundan yaklaşık 40 milyon yıl öncesine dayandığı tespit edildi. Yaptıkları çalışmanın sonucunu Earth Science Reviews isimli dergide yayımlayan uzmanlar, Balkanatolia ile ilgili hala bazı belirsizliklere sahipler.

Fosiller, Balkanatolia'nın 'yeniden keşfini' sağladı

*Sol tarafta Türkiye'yi de içine alan Balkanatolia'nın 40 milyon yıl önceki halini, sağ tarafta ise Balkanatolia'nın bugünkü halini görüyorsunuz.

Bilim insanları, Balkanatolia'nın keşfinde hayvan fosillerinden yararlandılar. Önceki çalışmalara göre Batı Avrupa'daki hayvan popülasyonu, bundan 34 milyon yıl önce Asya'dan gelen hayvanlar nedeniyle değişmişti. İşte bu değişimin nedeninin Balkanatolia olduğu tespit edildi. Öyle ki yaklaşık 50 milyon yıl önce tamamen kendine ait bir popülasyona sahip olan kıta, 40 milyon yıl önce Asya'daki hayvanların yaşam alanı haline geldi. Birkaç milyon yıllık süreç de bu hayvanların Avrupa'ya geçmelerine ve popülasyonları değiştirmelerine yol açtı.

Bilim insanları, yaptıkları çalışmalar sonucunda bir sorunu çözemediler: Öyle ki, Balkanatolia'nın nasıl Afrika'dan ayrıldığı, sonrasında nasıl Avrupa'ya bağlandığı tam olarak bilinemiyor. Bilim insanlarının bu konudaki tahmini şöyle: Yaklaşık 34 milyon yıl önce yaşanan ve Antarktika buzullarının da oluşmasını sağlayan süreç, bu kıtanın çevresindeki su miktarını değiştirdi. Azalan sular, Balkantolia ile Avrupa arasında bir köprü görevi gördü. Sonrasındaki süreçte de Balkananatolia ile Afrika'nın arası yeniden sularla doldu. Hal böyle olunca da Asya'dan Balkanatolia'ya gelen hayvanlar, Avrupa'ya geçme imkanı yakaladı. Ancak bu yalnızca bir ihtimal...