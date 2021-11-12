Kayıp Antarktika Pengueni Yeni Zelanda Kıyısında Bulundu

Doğal yaşam alanı Antarktika olan bir penguen, kilometrelerce uzaklıktaki Yeni Zelanda kıyısında bulundu. Sağlık çalışanlarının müdahalesinin ardından güvenli bir plaja bırakıldı.

Yerlilerin Pingu olarak adlandırdığı bu Adelie pengueni, kıyıda kaybolmuş ve yorgun halde bulundu. Kilometrelerce uzaklıktan gelen penguen, uzmanlar tarafından tamamlanan sağlık kontrollerinin ardından güvenli bir bölgede serbest bırakıldı.

Daha önce iki kez daha bu kıyılardan Adelie penguenlerinin bulunduğunu belirten uzmanlar, penguenlerin bu gizemli seyahatlerinin araştırılmasının gerekliliğine değindi.

Pingu, doğal yaşamından 3000 kilometre uzakta bulundu

Harry Singh adlı bir kişi, Christchurch şehrinin güneyindeki Birdlings Flat sahilinde yürüyüş yaparken bir penguenle karşılaştı. “İlk gördüğümde bir oyuncak olduğunu düşünmüştüm ancak hareket edince gerçek bir penguen olduğunu anladım” diyen Singh, bölgedeki yırtıcı bir hayvanın ona zarar vermesini istemediği için pengueni kurtarmanın yollarını aradığını söyledi. Penguenin oldukça yorgun göründüğünü ve anormal bir durum olduğunu fark eden Harry Singh, yaklaşık 10 yıldır Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda penguenleri rehabilite eden Thomas Stracke’ye ulaştı. Stracke, bulunan penguenin yalnızca Antarktika yarım adasında yaşayan bir tür olan Adelie pengueni olduğunu fark edince çok şaşırdığını belirterek "Belki de hayvan yolunu kaybetmiştir" dedi. Thomas Stracke o gün bir veteriner ile birlikte kayıp pengueni kurtardı. Antarktikalı Pingu'nun sağlık kontrollerinde kan değerlerinin düşük olduğu, aç ve susuz kaldığı gözlendi. Pingu, sıvı ve besin takviyesiyle birlikte gerekli tıbbi müdahalelerin ardından bölgedeki güvenli bir plaja bırakıldı.

Daha önce 1962 ve 1993 yıllarında da benzer olaylar yaşanmış, Yeni Zelanda kıyılarında Adelie pengueni bulunmuştu. Bu bölgede bazı penguen türleri yaşasa da Antarktika penguenlerinin yaşaması mümkün değil. Uzmanlar Adelie penguenlerinin bu bölgede ortaya çıkmasının endişe verici olduğunun altını çizdi. Otaga Üniversitesi’nden Zooloji profesörü Philip Seddon, Adelie penguenlerinin, Yeni Zelanda kıyısına yaptıkları ziyaretlerin okyanusta farkında olunmayan bir değişikliğin göstergesi olabileceğini belirtti. Bu alanda daha fazla çalışmanın yapılmasının tüm deniz ekosistemi için gerekliliğini vurguladı.