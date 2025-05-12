Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Türkiye'de kaç adet otomobil üretildiğini ve bunların ne kadarının ihraç edildiğini açıkladı. Paylaşılan veriler, sektörde daralma olduğunu gösteriyor.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Nisan 2025 dönemine ilişkin Otomotiv Sektörü Aylık Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Yayımlanan rapor ile Türkiye'de kaç adet otomobil üretimi yapıldığı, bunların ne kadarının ihraç edildiği gün yüzüne çıkmış oldu. Paylaşılan veriler, sektörde daralma olduğunu gözler önüne seriyor.

OSD verilerine göre Ocak-Nisan 2025 döneminde Türkiye'de 464 bin 290 adet otomotiv üretimi gerçekleştirildi. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı döneminden yüzde 2 düşüktü. OSD, bu dönemde 295 bin 377 adet otomobil üretimi yapıldığını söylerken otomobil üretimi de yüzde 2 düşmüş durumda.

Üretimin azalmasına rağmen otomotiv ihracatında önemli bir değişim olmadı

Ocak-Nisan 2025 döneminde otomotiv üretimi düşmüş olsa da ihracatta olumsuz bir durum yaşanmadı. Paylaşılan verilere göre ihracat, geçtiğimiz yıla paralel olarak 333 bin 351 adet olarak gerçekleşti. Ancak burada önemli bir detay var, otomobil ihracatı yüzde 6 düşüş gösterdi. Ticari araç ihracatı yüzde 9 artarken traktör ihracatında yüzde 41'lik ciddi bir düşüş yaşandı.

Türkiye'de otomotiv üretimi düşmüş olsa da sektör, diğer sektörlerin önünde olmaya devam ediyor. Bu bağlamda; yılın ilk dört aylık döneminde gerçekleştirilen ihracat tutarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 arttı ve 12,5 milyar dolarlık kazanç elde edildi. Bakalım gelecek aylardaki durum nasıl olacak...