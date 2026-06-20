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Türkiye-Paraguay Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

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Türkiye Paraguay maçı canlı izlemek için TRT 1 canlı yayın bilgileri haberimizde. Dünya Kupası grup maçında Türkiye, Paraguay ile karşı karşıya geliyor. İşte TRT 1 yayın ve güncel frekans bilgileri...

Türkiye-Paraguay Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
Deniz Şen Deniz Şen /

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Türkiye, Paraguay ile karşılaşıyor. Saat 06.00'da başlayacak mücadele, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Biz de Türkiye-Paraguay maçı canlı izlemek için gereken tüm bilgileri derledik.

Türkiye-Paraguay maçı aynı zamanda TRT’nin Tabii platformundan da izlenebilecek. TRT 1 canlı yayın ve güncel frekans bilgilerine de içeriğimizde yer verdik.

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Türkiye-Paraguay Maçı TRT 1 ya da Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?
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Türkiye-Paraguay maçı canlı izlemek için gerekenler: (TRT canlı izlemek için yayın bilgileri)

Türkiye-Paraguay maçı canlı izlemek için herhangi bir abonelik ya da ücretli platform üyeliğine ihtiyaç bulunmuyor. Mücadele, Türkiye’deki resmi yayıncı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Saat 06.00'da başlayacak Türkiye-Paraguay maçını TRT 1’in canlı yayını üzerinden kesintisiz takip etmek mümkün olacak.

TRT 1 maç izlemek için frekans bilgileri güncelleme:

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Yayını uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 güncel frekans bilgilerini kullanarak yayınlara erişim sağlayabiliyor. TRT 1'i uydu üzerinden izleyen kullanıcıların yayınları problemsiz takip edebilmesi için Türksat 4A uydusunda 11794 frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerini kullanmaları gerekli.

Maç başlayınca sinyal yok uyarısı neden çıkar, nasıl çözülür?

Bunun nedeni genellikle kanalın yanlış frekanstan ayarlanmış olması veya alıcının farklı bir yayın sürümünü çekmesidir. Şunları deneyebilirsiniz:

  • TRT 1 HD kanalını silip yeniden taratın.
  • Uydu alıcısında otomatik kanal arama veya TRT frekansını manuel girme işlemi yapın.
  • Türksat için güncel TRT 1 HD frekansı:
  • Frekans: 11794 MHz
  • Polarizasyon: V (Dikey)
  • Sembol Oranı: 30000
  • Kanal listesindeki farklı TRT 1 sürümlerini (TRT 1 HD, TRT 1 SD vb.) deneyin.
  • Merkezi sistem veya apartman uydu sistemi kullanıyorsanız, bazı sistemlerde frekans güncellemesi gerekebilir.

Türkiye-Paraguay maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

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Türkiye-Paraguay maçını Tabii Spor üzerinden canlı izlemek için, aktif bir Tabii hesabına sahip olmanız gerekiyor. Platforma giriş yaptıktan sonra canlı yayın bölümünden maçı takip edebilirsiniz. Mobil uygulama, akıllı televizyon veya internet tarayıcısı üzerinden erişim sağlanabilir.

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