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Türkiye SMS Doğrulama Raporu Yayınlandı: Başarı Oranı ve Gönderenler Şaşırtıcı!

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SmsHub, "Türkiye SMS Doğrulama ve Kod Alma Raporu 2026" verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye SMS Doğrulama Raporu Yayınlandı: Başarı Oranı ve Gönderenler Şaşırtıcı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

SmsHub, 28 Temmuz – 11 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan dönem için hazırladığı "Türkiye SMS Doğrulama ve Kod Alma Raporu 2026" verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Platform üzerindeki gerçek numara işlemleri üzerinden yapılan anonim analizler, dijital platformlardaki SMS doğrulama süreçlerine dair dikkat çekici oranlar ortaya koyuyor.

İçerikten Görseller

Türkiye SMS Doğrulama Raporu Yayınlandı: Başarı Oranı ve Gönderenler Şaşırtıcı!
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Genel başarı oranı %65,4 olarak gerçekleşti

Raporda yer alan toplam 2.031 ham sipariş kaydı arasından, sağlayıcı numarası başarıyla oluşturulan 1.180 gerçek doğrulama denemesi incelemeye alındı.

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Gerçekleştirilen 1.180 doğrulama denemesinin 772’sinde SMS doğrulama kodu başarıyla platforma yansıyarak genel başarı oranı %65,4 olarak gerçekleşti. İşlemlerin %33,5’i ise doğrulama kodu gelmeden iptal, iade veya zamanaşımı nedenleriyle kapandı. Araştırma döneminin son 7 gününde 147 gerçek denemede %65,3 başarı oranı yakalanırken, bir önceki 7 günlük periyoda kıyasla 10,8 puanlık bir düşüş gözlendi.

Servis bazında SMS kod alma oranları

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İncelemeye alınan ve en az 30 deneme eşiğini (n ≥ 30) aşan servisler arasında başarı oranları belirgin farklılıklar gösterdi.

En yüksek kod alma oranı %96,7 ile Pulabet - grandpashabet servislerinde görüldü. Onu %84,9 ile Extra Bet / Portobet grubu ve %81,7 başarı oranıyla (398 denemede 325 başarı) Amazon takip etti. Letgo %73,9, Fups %64,1 ve Authentify %61,1 başarı oranına ulaştı.

Sosyal medya ve mesajlaşma devlerinde başarı oranlarının daha düşük kaldığı görüldü. Telegram %41,7 başarı oranında kalırken, en çok deneme yapılan alanlardan biri olan WhatsApp’ta 231 denemenin yalnızca 65’inde kod alınabildi (%28,1 başarı oranı). Hepsiemlak ise %51,1 başarı oranı kaydetti.

Denemelerin büyük çoğunluğu TR numaraları ile gerçekleşti

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Rapor kapsamındaki gerçek denemelerin büyük bir çoğunluğu (1.129 işlem) Türkiye (TR) numaraları üzerinden gerçekleşti ve Türkiye özelinde başarı oranı %67,0 olarak kayıtlara geçti. Düşük hacimli ülkeler ve servisler, yanıltıcı sonuçlar üretmemesi adına minimum örneklem eşiği (n ≥ 30) altında kaldığı için kamuoyu tablosuna dâhil edilmedi.

SmsHub yetkilileri, raporda kullanıcı gizliliğine tam uyum sağlandığını; telefon numarası, e-posta, IP, SMS içeriği ve kişisel verilerin analiz dışında tutulduğunu belirtti. Kodun ulaşmaması durumlarında ise kullanıcıların numara biçimini, aktif süre sınırını ve servislerin tekrar SMS politikalarını kontrol etmeleri önerildi.

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