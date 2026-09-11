Türkiye SMS Doğrulama Raporu Yayınlandı: Başarı Oranı ve Gönderenler Şaşırtıcı!

SmsHub, "Türkiye SMS Doğrulama ve Kod Alma Raporu 2026" verilerini kamuoyuyla paylaştı.

SmsHub, 28 Temmuz – 11 Eylül 2026 tarihlerini kapsayan dönem için hazırladığı "Türkiye SMS Doğrulama ve Kod Alma Raporu 2026" verilerini kamuoyuyla paylaştı.

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Platform üzerindeki gerçek numara işlemleri üzerinden yapılan anonim analizler, dijital platformlardaki SMS doğrulama süreçlerine dair dikkat çekici oranlar ortaya koyuyor.

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Genel başarı oranı %65,4 olarak gerçekleşti

Raporda yer alan toplam 2.031 ham sipariş kaydı arasından, sağlayıcı numarası başarıyla oluşturulan 1.180 gerçek doğrulama denemesi incelemeye alındı.

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Gerçekleştirilen 1.180 doğrulama denemesinin 772’sinde SMS doğrulama kodu başarıyla platforma yansıyarak genel başarı oranı %65,4 olarak gerçekleşti. İşlemlerin %33,5’i ise doğrulama kodu gelmeden iptal, iade veya zamanaşımı nedenleriyle kapandı. Araştırma döneminin son 7 gününde 147 gerçek denemede %65,3 başarı oranı yakalanırken, bir önceki 7 günlük periyoda kıyasla 10,8 puanlık bir düşüş gözlendi.

Servis bazında SMS kod alma oranları

İncelemeye alınan ve en az 30 deneme eşiğini (n ≥ 30) aşan servisler arasında başarı oranları belirgin farklılıklar gösterdi.

En yüksek kod alma oranı %96,7 ile Pulabet - grandpashabet servislerinde görüldü. Onu %84,9 ile Extra Bet / Portobet grubu ve %81,7 başarı oranıyla (398 denemede 325 başarı) Amazon takip etti. Letgo %73,9, Fups %64,1 ve Authentify %61,1 başarı oranına ulaştı.

Sosyal medya ve mesajlaşma devlerinde başarı oranlarının daha düşük kaldığı görüldü. Telegram %41,7 başarı oranında kalırken, en çok deneme yapılan alanlardan biri olan WhatsApp’ta 231 denemenin yalnızca 65’inde kod alınabildi (%28,1 başarı oranı). Hepsiemlak ise %51,1 başarı oranı kaydetti.

Denemelerin büyük çoğunluğu TR numaraları ile gerçekleşti

Rapor kapsamındaki gerçek denemelerin büyük bir çoğunluğu (1.129 işlem) Türkiye (TR) numaraları üzerinden gerçekleşti ve Türkiye özelinde başarı oranı %67,0 olarak kayıtlara geçti. Düşük hacimli ülkeler ve servisler, yanıltıcı sonuçlar üretmemesi adına minimum örneklem eşiği (n ≥ 30) altında kaldığı için kamuoyu tablosuna dâhil edilmedi.

SmsHub yetkilileri, raporda kullanıcı gizliliğine tam uyum sağlandığını; telefon numarası, e-posta, IP, SMS içeriği ve kişisel verilerin analiz dışında tutulduğunu belirtti. Kodun ulaşmaması durumlarında ise kullanıcıların numara biçimini, aktif süre sınırını ve servislerin tekrar SMS politikalarını kontrol etmeleri önerildi.