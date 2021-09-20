OECD'nin "Bir Bakışta Eğitim 2021" raporu, özellikle de Türkiye ve Japonya için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Araştırmaya göre Japonya'da kadınlar, bilimsel sektörlere ilgi göstermiyorlar. Türkiye ise sosyoekonomik durumlar nedeniyle öğrenci başarısının en çok etkilendiği ülke olarak kayıtlara geçti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), yıllık olarak yayınladığı "Bir Bakışta Eğitim 2021" raporunu güncelledi. Yapılan araştırmalar, Türkiye ve özellikle de teknolojide gelişmişliğiyle bilinen Japonya için çarpıcı bir sonucu ortaya koydu. Dilerseniz hemen, OECD'nin yayınladığı raporun detaylarına geçelim.

OECD'nin Bir Bakışta Eğitim 2021 raporuna göre Japonya'da kadınların bilimsel alanlara katılımı, dünya ortalamasının altında. Buna göre kız öğrencilerin yalnızca yüzde 27'si matematik, istatistik ve doğa bilimleri gibi alanlara yöneliyor. OECD ülkelerinin genel ortalaması yüzde 52'yken Japonya'daki oran, OECD ülkeleri arasında sonunculuk anlamına geliyor. Japonya'da böyle bir durumun yaşanıyor olmasının nedeni ise basmakalıp imajlar. Japon kadınlar, bu durumun zorluklarını hissettiklerini söylüyorlar.

Sosyo-ekonomik durum, Türkiye'de öğrenci başarısını etkiliyor

Yapılan araştırmaların Türkiye için önemli sonucu, sosyoekonomik durumla ilgili. OECD'nin araştırmasına göre sosyoekonomik durumun öğrenci başarısını en çok etkilediği ülke, ne yazık ki Türkiye. Türkiye'nin böyle bir sonuçla karşılaşamamasının nedenleri ise eğitim materyallerine ulaşmanın, çalışacak alan bulamamanın ve velilerin destek vermemeleri olarak karşımıza çıkıyor.

OECD'nin yaptığı araştırma, gençlerin eğitim hayatlarıyla ilgili çarpıcı bir gerçeği de ortaya koymuş durumda. Buna göre dezavantajlı gruplarda bulunan öğrencilerin eğitime devam etme ihtimalleri, giderek daha da düşüyor. Özellikle de pandemi etkisi, göç dalgalarının yaşanması ve dijital eğitime geçiş gibi etmenler, öğrencileri eğitimden uzaklaştırmaya başlamış durumda...