Türkiye, OECD Üyeleri Arasında En Yavaş İnternete Sahip Ülke

İnternet hızlarıyla ilgili yeni bir araştırmaya göre Türkiye, OECD ülkeleri arasında en düşük ortalama indirme hızına sahip ülke konumunda. Komşu Yunanistan ise en düşük yükleme ortalamasına sahip.

İnternet hızı ve bağlantı kalitesi, dünyanın pek çok yerinde tartışma konusudur ancak görünen o ki Türkiye’nin, bu konunun üzerinde pek çok ülkeye kıyasla daha fazla durması gerekiyor. Zira Comparethemarket.com tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Türkiye, Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) üye 35 ülke arasında en yavaş internet bağlantısına sahip.

Paylaşılan bilgilere göre internet bağlantı hızları söz konusu olduğunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alan İsviçre, 186,40 Mbps ortalama indirme hızına; 119,63 Mbps ortalama yükleme hızına sahip. Listenin son sırasında yer alan Türkiye ise 28,74 Mbps ortalama indirme hızına; 8,07 Mbps ortalama yükleme hızına sahip.

OECD ülkeleri arasında Türkiye en düşük indirme hızına, Yunanistan en kötü yükleme hızına sahip ülke

Tahmin edebileceğiniz gibi yüksek hızlı internetin bedeli de yüksek oluyor. OECD ülkeleri arasında en hızlı internete sahip olan İsviçre’de internet aboneleri aylık 56,93 euro ücret ödüyorlar ki bu bedel, yaklaşık 492 TL’ye denk geliyor. En ucuz internet ise en yüksek 16. internet hızı ortalamasına sahip olan Litvanya’da bulunuyor. Baltık ülkesindeki internet aboneleri aylık ortalama 11 euro yani yaklaşık 95 TL ücret ödüyorlar.

Bu arada İsviçre, indirme hızı söz konusu olduğunda zirvede yer alsa da konu yükleme hızına geldiğinde liderliği kaptırdığını belirtelim. Güney Kore, 154,70 Mbps ortalama yükleme hızı ile OECD ülkeleri arasında en yüksek ortalama yükleme hızına sahip ülke konumunda. Komşu Yunanistan ise 7,60 Mbps ile en düşük ortalama yükleme hızına sahip ülke.

OECD ülkelerinin ortalama indirme hızlarına göre sıralaması (İndirme hızı, fiyatı, yükleme hızı)