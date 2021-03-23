Türkiye, OECD Üyeleri Arasında En Yavaş İnternete Sahip Ülke

İnternet hızı ve bağlantı kalitesi, dünyanın pek çok yerinde tartışma konusudur ancak görünen o ki Türkiye’nin, bu konunun üzerinde pek çok ülkeye kıyasla daha fazla durması gerekiyor. Zira Comparethemarket.com tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Türkiye, Ekonomik ve Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) üye 35 ülke arasında en yavaş internet bağlantısına sahip.
Paylaşılan bilgilere göre internet bağlantı hızları söz konusu olduğunda OECD ülkeleri arasında birinci sırada yer alan İsviçre, 186,40 Mbps ortalama indirme hızına; 119,63 Mbps ortalama yükleme hızına sahip. Listenin son sırasında yer alan Türkiye ise 28,74 Mbps ortalama indirme hızına; 8,07 Mbps ortalama yükleme hızına sahip.
OECD ülkeleri arasında Türkiye en düşük indirme hızına, Yunanistan en kötü yükleme hızına sahip ülke
Tahmin edebileceğiniz gibi yüksek hızlı internetin bedeli de yüksek oluyor. OECD ülkeleri arasında en hızlı internete sahip olan İsviçre’de internet aboneleri aylık 56,93 euro ücret ödüyorlar ki bu bedel, yaklaşık 492 TL’ye denk geliyor. En ucuz internet ise en yüksek 16. internet hızı ortalamasına sahip olan Litvanya’da bulunuyor. Baltık ülkesindeki internet aboneleri aylık ortalama 11 euro yani yaklaşık 95 TL ücret ödüyorlar.
Bu arada İsviçre, indirme hızı söz konusu olduğunda zirvede yer alsa da konu yükleme hızına geldiğinde liderliği kaptırdığını belirtelim. Güney Kore, 154,70 Mbps ortalama yükleme hızı ile OECD ülkeleri arasında en yüksek ortalama yükleme hızına sahip ülke konumunda. Komşu Yunanistan ise 7,60 Mbps ile en düşük ortalama yükleme hızına sahip ülke.
OECD ülkelerinin ortalama indirme hızlarına göre sıralaması (İndirme hızı, fiyatı, yükleme hızı)
- İsviçre: 186,40 Mbps / 492 TL / 119,63 Mbps
- Danimarka: 179,81 Mbps / 293 TL / 127,10 Mbps
- Fransa: 177,93 Mbps / 245 TL / 124,70 Mbps
- Macaristan: 69,52 Mbps / 115 TL / 79,79 Mbps
- ABD: 165,88 Mbps / 478 TL / 62,11 Mbps
- Güney Kore: 162,40 Mbps / 183 TL / 154,70 Mbps
- İspanya: 160,41 Mbps / 359 TL / 137,86 Mbps
- İsveç: 188,73 Mbps / 260 TL / 125,89 Mbps
- Kanada: 149,35 Mbps / 446 TL / 63,98 Mbps
- Norveç: 146,53 Mbps / 430 TL / 119,58 Mbps
- Şili: 140,23 Mbps / 265 TL / 68,49 Mbps
- Japonya: 139,24 Mbps / 350 TL / 139,00 Mbps
- Yeni Zelanda: 138,82 Mbps / 438 TL / 88,18 Mbps
- Portekiz: 131,50 Mbps / 392 TL / 60,08 Mbps
- Hollanda: 125,82 Mbps / 353 TL / 69,73 Mbps
- Litvanya: 120,89 Mbps / 95 TL / 113,37 Mbps
- Almanya: 120,13 Mbps / 287 TL / 27,64 Mbps
- Letonya: 115,22 Mbps / 137 TL / 113,91 Mbps
- İsrail: 113,48 Mbps / 215 TL / 22,63 Mbps
- Polonya: 111,81 Mbps / 106 TL / 39,97 Mbps
- Finlandiya: 108,84 Mbps / 216 TL / 45,53 Mbps
- Belçika: 97,32 Mbps / 410 TL / 18,39 Mbps
- İrlanda: 93,34 Mbps / 444 TL / 27,33 Mbps
- Slovakya: 90,65 Mbps / 140 TL / 33,53 Mbps
- Slovenya: 86,41 Mbps / 300 TL / 27,77 Mbps
- Britanya: 76,49 Mbps / 311 TL / 22,88 Mbps
- İtalya: 75,42 Mbps / 259 TL / 29,49 Mbps
- Estonya: 74,73 Mbps / 208 TL / 57,95 Mbps
- Avusturya: 74,21 Mbps / 286 TL / 19,19 Mbps
- Çekya: 68,72 Mbps / 156 TL / 32,80 Mbps
- Avustralya: 58,52 Mbps / 528 TL / 22,27 Mbps
- Meksika: 42,49 Mbps / 200 TL / 17,57 Mbps
- Kolombiya: 40,13 Mbps / 220 TL / 18,15 Mbps
- Yunanistan: 40,13 Mbps / 285 TL / 7,60 Mbps
- Türkiye: 28,74 Mbps / 104 TL / 8,07 Mbps