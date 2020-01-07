İhaleye Çıkan 80 Kilo Trüf Mantarı, 27 Bin TL'ye Satıldı

Van'da ele geçirilen 80 kilogram trüf mantarı, Ticaret Bakanlığı tarafından satışa çıkarıldı. Esas bedeli 1 milyon 10 bin TL olarak belirlenen mantarlar, alıcı çıkmaması nedeniyle 27 bin 100 TL'ye satıldı.

Geçtiğimiz aralık ayında Van’da yaklaşık 80 kilogram trüf mantarına Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında el konuldu. Ticaret Bakanlığı, dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen trüf mantarlarını bekletilmeyecek eşya olarak ’www.eihale.gov.tr’ adresi üzerinden satışa çıkardı. Van Gümrük Müdürlüğü, piyasada kilogram fiyatı 2 bin Avro olan trüf mantarlarının değerini 1 milyon 10 bin TL olarak belirledi.

23 Aralık'ta yapılan 1 gün süreli ilk online ihalede, açık artırma 505 bin TL'den başlatıldı. Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde uygun saklama koşullarında muhafaza edilen ve Tarım Bakanlığı'ndan tüketime uygun olduğuna dair analiz raporları bulunan mantarlara ilk ihale sonunda alıcı çıkmadı. Ardından 25 Aralık'ta yapılan 2. ihalede satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin TL'den 505 bin TL'ye düşürüldü.

4. İhalede 27 bin 100 TL'ye satıldı

Açık artırmanın 252 bin TL'den başladığı 2. ihalede ve ardından yapılan 3. ihalede de mantarlara alıcı çıkmadı. Sonunda, 3 Ocak'ta düzenlenen 4. ihalede trüf mantarlarının satışa esas bedeli 18 bin TL olarak belirlenirken, açık artırma 9 bin TL'den başladı. Dün sona eren ihalede 80 kilo trüf mantarı 27 bin 100 TL'ye Bursa'dan bir alıcıya satıldı.

Diğer yandan Van'da kaçak yakalanan diğer 10 kilo trüf mantarı da yine e-ihale aracılığıyla satışa sunuldu. İkinci grup trüf mantarı 3. ihaleyle yapılan açık artırma sonucunda 6 bin 750 TL'ye İstanbul'dan bir alıcıya satıldı.

Trüf mantarlarının ihale bedelinin, ihale sona erdikten sonra 2 iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor. Trüf mantarları, yeraltından çıkarıldığı için uygun saklama koşullarında uzun süre muhafaza edilebiliyor.