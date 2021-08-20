Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, uygulanabildiği takdirde Türkiye'ye çok büyük kazanımlar sağlayacak 2021-2025 yılları aralığı "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" isimli genelgeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgedeki detaylar, 24 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikle kamuoyuna tanıtılacak. Peki Türkiye'nin ulusal yapay zeka strateji, 2025 yılına kadar ne gibi gelişmeleri öngörüyor?
Genelgenin ön sözünü yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz adına yapay zeka alanında yeni bir atılım yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Alanında uzman olan kişilerce hazırlanan içerik planında ise 6 öncelik, 24 amaç, 119 tedbire yer verildi. Bu 6 önceliğin yerine getirilebilmesi, 24 amaca ulaşılmasının en önemli hususu olarak karşımıza çıkıyor.
Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ndeki 6 öncelik şöyle:
- Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve istihdamı artırmak.
- Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek.
- Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim.
- Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak.
- Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek.
- Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak.
2025 yılına kadar öncelik olarak bu maddeler doğrultusunda Türkiye'nin ulaşmak istediği 24 amaçtan bazıları ise şöyle;
- Yapay zeka sektörünüb GSYİH'ye katkısı yüzde 5'e yükseltilecek.
- İstihdam en az 50 bin kişiye çıkarılacak.
- Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka alanındaki istihdam en az 1000 kişi olacak.
- Lisansüstü düzeyde mezun sayısı en az 10 bin kişiye ulaşacak.
- Yerel ekosistemin geliştirdiği uygulamaların kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesi desteklenecek.
- Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu yapay zekayla sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecek.
- Uluslararası yapay zeka endekslerindeki sıralamalarda Türkiye, ilk 20 ülke arasında yer alacak.