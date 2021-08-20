Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi isimli Cumhurbaşkanlığı genelgesi, Türkiye'nin 2025 yılına kadar olan yapay zeka girişimlerini içeriyor. Genelgeye göre Türkiye, yapay zeka konusunda 6 öncelik ve 24 amaç belirlemiş durumda.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, uygulanabildiği takdirde Türkiye'ye çok büyük kazanımlar sağlayacak 2021-2025 yılları aralığı "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" isimli genelgeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan genelgedeki detaylar, 24 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikle kamuoyuna tanıtılacak. Peki Türkiye'nin ulusal yapay zeka strateji, 2025 yılına kadar ne gibi gelişmeleri öngörüyor?

Genelgenin ön sözünü yazan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz adına yapay zeka alanında yeni bir atılım yapmanın zamanının geldiğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı. Alanında uzman olan kişilerce hazırlanan içerik planında ise 6 öncelik, 24 amaç, 119 tedbire yer verildi. Bu 6 önceliğin yerine getirilebilmesi, 24 amaca ulaşılmasının en önemli hususu olarak karşımıza çıkıyor.

Türkiye Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ndeki 6 öncelik şöyle:

Yapay zeka uzmanı yetiştirmek ve istihdamı artırmak .

. Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek.

ve yenilikçiliği desteklemek. Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim.

erişim. Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak.

düzenlemeler yapmak. Uluslararası iş birliklerini güçlendirmek.

güçlendirmek. Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak.

2025 yılına kadar öncelik olarak bu maddeler doğrultusunda Türkiye'nin ulaşmak istediği 24 amaçtan bazıları ise şöyle;