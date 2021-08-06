Türkiye’ye Bir Atom Bombası Atılsa Etkisi Ne Olur?

6 Ağustos tarihi, tarihin en korkunç silahlarından atom bombasının Japonya'nın Hiroşima kentine atılmasının yıldönümü. Peki o bomba bugün, Türkiye'de bir noktaya atılsa sonuçları ne olurdu? Dünya genelinde kullanılmış ya da test edilen bombaların etkilerini harita üzerinde gösteren Nukemap ile Türkiye’de olası bir atom bombası atılması durumunda nasıl bir etki göstereceğine göz atıyoruz.

Dünyanın gelmiş geçmiş en acımasız ve en kötü saldırısı şüphesiz ABD tarafından İkinci Dünya Savaşı’nda Japonya’nın önce Hiroşima, ardından Nagazaki’ye atılan Little Boy ve Fat Man adındaki iki atom bombasıydı. Yüz binlerce kişiyi saliseler içerisinde kül eden, etkisinin yıllarca geçmediği bu iki hareket, tüm dünyada “Ya bizim başımıza gelseydi?” diye düşündürüyor.

Peki, gerçekten bu atom bombaları Türkiye’ye karşı kullanılmış olsaydı ne olacaktı? İşte bunun cevabını Nukemap ile görebilirsiniz. Dünya genelinde şimdiye kadar insanlığa karşı kullanılan sadece Little Boy ve Fat Man dışında Hindistan, Çin, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın nükleer bomba çalışmaları mevcut.

Bu noktada Çin’in Dong-Feng 4 adlı atom bombasının yanı sıra ABD’nin bilinen en güçlü silahı ise Castle Bravo adındaki 15 megatonluk bombası olarak dikkat çekiyor. (Japonya’ya atılanlar 15 kilotondu. Gerisini siz düşünün)

Fakat özellikle Rusya’da şu anda bilinen ve test edilmiş en güçlü bomba bulunuyor. Tsar Bomba ya da Türkçe adıyla Çar Bombası olan bu atom bombası, test edildiğinde tamı tamına 50 megatonluk güç açığa çıkarırken üzerinde yapılan gelişmeler sonucunda şu anda dizayn edilmiş 100 megatonluk versiyonu da mevcut. Yani 100.000 kiloton değerinde ve Little Boy’un yaklaşık 6.666 katı iken Fat Man’in ise 5.000 katı büyüklüğünde bir etki yaratıyor. Yani Nagazaki’ye atılan atom bombasından 5.000 tane daha atıldığında şu anda Rusya’nın Çar Bombası etkisini gösterebilir!

Peki, Gerek Fat Man ve Little Boy, gerekse Çar Bombası’na kadar değişen bu dünya üzerindeki mevcut ya da kullanılmış atom bombaları Türkiye’ye karşı kullanılsaydı? Örneğin İzmir’e Little Boy’un atıldığını düşünelim. Ne olacak? İşte cevabı;

Hiroşima’ya Atılan Little Boy’un İzmir Üzerinde Etkisi

Yukarıda görebileceğiniz gibi Little Boy eğer tam Konak tarafına atılmış olsaydı, bu bombanın etkisi kuzeyde Bergama’ya, doğuda Manisa’da Akhisar’a ve Salihli’ye, batıda Çeşme’ye ve güneyde ise Aydın, Söke’ye ve hatta Samos adasına kadar saliseler içerisinde bir etki gösterecekti.

Bu alanda bulunan binlerce, hatta milyonlarca kişinin derisinde çeşitli derece yanıklar oluşacakken aynı zamanda yıkımlar ve mutlak radyasyon maruzuna kalma durumu olacak. Özellikle mavi alanın dışındaki kişiler etkiyi o an sadece bir anlık hissedecekken genlerinde bozulmalar bile olabilir.

Şimdi ise biraz daha derine bakalım. Beyaz çizgili alanın içinde kalan tüm yerler atom bombasının etkisini iliklerine kadar hisseden kişilerden, binlerden oluşacak. Çünkü bu alandan içeride kalan herkesin en şanslı olanları derilerinde 3. derece yanıklar, sakatlanma, aşırı radyasyon maruzundan ölme gibi sonuçlar yaşayacak.

Mavi alandaki kişilerde ise taş üstünde taş kalmayacak ciddi oranda yıkım ve bilinen en ciddi yanık olan 3. derece yanıktan bile daha büyük yanık oluşumu, hatta kemiklerin bile kömürleşmesi durumu görülebilir. Hayatta kalma oranı oldukça düşük iken kalan insanlar mutlaka yaşadığını bile anlamayacak.

Yeşil alanda ise bu bombanın ana radyasyon etki alanı. Yani bu alandaki herkesin metabolizması aşırı derecedeki radyasyondan bozularak anında ölüm görülecek. Hayatta kalma oranı %0.

Kırmızı alan ise dümdüz bir alan. Evet. O salise içerisinde bu bölgede kalan tüm insanlar atom bombasını görmeyecek, hiçbir etkisini hissedemeyecek. Çünkü bombanın patlama anında kül olacaklar! Çevredeki tüm binalar toz olacak, patlama etkisi en ciddi oranda burada kendini gösterecek.

Sarı alan ve içerisi ise patlama etkisinin bölgesi. Bu bölgede 100m’yi aşan çukur oluşumu ile beraber bu noktada yaşama ve hatta herhangi bir kalıntıya dair hiçbir şey kalmayacak. Gerek bombanın yüksek ısısı, gerek radyoaktif etki, gerekse patlama etkisi ile beraber patlama sonrası bu bölgeye geldiğinizde dev bir krater göreceksiniz. Başka hiçbir şey olmayacak. Tabii burada bahsetmediğimiz yıllar süren radyasyon etkileri ise zamanında Çernobil'den o kadar uzak olmamıza rağmen Karadeniz'de görülen etkilerinden kat be kat daha fazla olacak.

Sonuç olarak gerçekten insanın kanını donduran bu haritaya dikkatli bakar, kafanızda canlandırırsanız gerçekten Einstein’ın o meşhur dünya savaşı sözünde haklı olduğunu görebilirsiniz. Ayrıca bahsi geçen bombaların ve diğer tüm test edilen bombaların etkisine göz atmak için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli. Sağdaki menüdeki 2. maddeden atom bombasını seçin ve Detonate tuşuna basın, etkisini de aşağıdaki maddelerde görebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz advanced bölümünden daha farklı etkileri olan nükleer bomba oluşturabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki videolarmızdan da özellikle sonrası için ne gibi etkileri olduğunu görebilirsiniz;

1) Nükleer Bomba Patlarsa Sonrasında Neler Olur?

2) Atom Bombası Patlarsa Nasıl Hayatta Kalırız?