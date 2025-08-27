Türkiye’de dijital hizmetlere olan ilgi her yıl biraz daha artıyor. 2025 verileri, hem e-devlet işlemlerinden hem de çevrimiçi alışverişten daha fazla insanın yararlandığını ortaya koyuyor. Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının ise artık toplumun büyük bir kısmının günlük hayatının parçası haline geldiği görülüyor.

Türkiye’de internet ve dijital hizmet kullanımına ilişkin yeni veriler açıklandı. İstatistiklere göre hem internet hem de e-devlet kullanımı artış gösterirken, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp açık ara öne çıktı. E-ticaret ve internet üzerinden öğrenme faaliyetlerinde de önceki yıllara kıyasla yükseliş yaşandığı dikkat çekti.

İnternet kullanım oranı %90,9’a yükseldi

2024 yılında %88,8 olan internet kullanım oranı, 2025’te %90,9 oldu. Cinsiyet bazında bakıldığında erkeklerin %93,6’sı, kadınların ise %88,2’si internet kullandı.

E-devlet kullanım oranı %76,1 oldu

Son 12 ayda e-devlet hizmetlerinden yararlananların oranı %76,1 olarak ölçüldü. Erkeklerde bu oran %82,8, kadınlarda ise %69,5 seviyesinde gerçekleşti. 25-34 yaş grubunda kullanım %92,8 ile en yüksek seviyedeyken, 65-74 yaş grubunda %29,6 ile en düşük seviyede kaldı.

En çok tercih edilen kullanım amacı: kişisel bilgilere erişim

E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin %68,5’i kendi bilgilerine erişmek için sisteme giriş yaptı. %53,6’sı randevu veya rezervasyon aldı, %46,4’ü ise kamu kurumlarının web sitelerinden bilgi edindi.

E-ticaret oranı %55,7’ye çıktı

Son 12 ayda internet üzerinden mal veya hizmet satın alma oranı 2024’te %51,7 iken 2025’te %55,7’ye yükseldi. Erkeklerde bu oran %59,1, kadınlarda %52,3 oldu. Kullanıcıların %42,3’ü son 3 ay içinde alışveriş yaptığını belirtti.

İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %17,7

Eğitim, mesleki veya kişisel amaçlarla internet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %17,7 oldu. Bu oran erkeklerde %17,5, kadınlarda %18,0 olarak kaydedildi.

WhatsApp en çok kullanılan uygulama oldu

En sık kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %88,6 ile WhatsApp oldu. Onu %72,9 ile YouTube ve %68,1 ile Instagram takip etti. Erkeklerin %91,3’ü, kadınların %85,9’u WhatsApp kullanıyor.

E-ticarette en çok yaşanan sorun: teslimat gecikmesi

E-ticaret yapan bireylerin %29,0’ı son 3 ayda satın alma sürecinde sorun yaşadı. Teslimatın geç yapılması %12,7 ile ilk sırada yer aldı. Yanlış ya da hasarlı ürün teslimi ise %11,8 oranında bildirildi.

Elektronik kimlik kullanımı %15,6

Son 12 ay içinde internet kullanan bireylerin %15,6’sı çevrimiçi hizmetlere erişim için elektronik kimlik kullandı. Bu oran erkeklerde %18,0, kadınlarda %13,3 olarak kayıtlara geçti.