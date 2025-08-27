Türkiye’de internet ve dijital hizmet kullanımına ilişkin yeni veriler açıklandı. İstatistiklere göre hem internet hem de e-devlet kullanımı artış gösterirken, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları arasında WhatsApp açık ara öne çıktı. E-ticaret ve internet üzerinden öğrenme faaliyetlerinde de önceki yıllara kıyasla yükseliş yaşandığı dikkat çekti.
2025 verileri dijital dünyanın artık hayatımızın neredeyse her alanına girdiğini gösterdi.16-74 yaş aralığında internet kullanımı %90’ı geçmiş durumda. E-devlet hizmetleri özellikle gençler arasında yoğun ilgi gördüğü ortaya çıktı. Bununla birlikte internetten alışveriş yapan bireylerin önemli bir kısmının da satın alma sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaştığı bildirildi.
İnternet kullanım oranı %90,9’a yükseldi
2024 yılında %88,8 olan internet kullanım oranı, 2025’te %90,9 oldu. Cinsiyet bazında bakıldığında erkeklerin %93,6’sı, kadınların ise %88,2’si internet kullandı.
E-devlet kullanım oranı %76,1 oldu
Son 12 ayda e-devlet hizmetlerinden yararlananların oranı %76,1 olarak ölçüldü. Erkeklerde bu oran %82,8, kadınlarda ise %69,5 seviyesinde gerçekleşti. 25-34 yaş grubunda kullanım %92,8 ile en yüksek seviyedeyken, 65-74 yaş grubunda %29,6 ile en düşük seviyede kaldı.
En çok tercih edilen kullanım amacı: kişisel bilgilere erişim
E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin %68,5’i kendi bilgilerine erişmek için sisteme giriş yaptı. %53,6’sı randevu veya rezervasyon aldı, %46,4’ü ise kamu kurumlarının web sitelerinden bilgi edindi.
E-ticaret oranı %55,7’ye çıktı
Son 12 ayda internet üzerinden mal veya hizmet satın alma oranı 2024’te %51,7 iken 2025’te %55,7’ye yükseldi. Erkeklerde bu oran %59,1, kadınlarda %52,3 oldu. Kullanıcıların %42,3’ü son 3 ay içinde alışveriş yaptığını belirtti.
İnternet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %17,7
Eğitim, mesleki veya kişisel amaçlarla internet üzerinden öğrenme faaliyeti gerçekleştirenlerin oranı %17,7 oldu. Bu oran erkeklerde %17,5, kadınlarda %18,0 olarak kaydedildi.
WhatsApp en çok kullanılan uygulama oldu
En sık kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması %88,6 ile WhatsApp oldu. Onu %72,9 ile YouTube ve %68,1 ile Instagram takip etti. Erkeklerin %91,3’ü, kadınların %85,9’u WhatsApp kullanıyor.
E-ticarette en çok yaşanan sorun: teslimat gecikmesi
E-ticaret yapan bireylerin %29,0’ı son 3 ayda satın alma sürecinde sorun yaşadı. Teslimatın geç yapılması %12,7 ile ilk sırada yer aldı. Yanlış ya da hasarlı ürün teslimi ise %11,8 oranında bildirildi.
Elektronik kimlik kullanımı %15,6
Son 12 ay içinde internet kullanan bireylerin %15,6’sı çevrimiçi hizmetlere erişim için elektronik kimlik kullandı. Bu oran erkeklerde %18,0, kadınlarda %13,3 olarak kayıtlara geçti.