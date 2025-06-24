AI Secret, dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ araçlarını araştırdı. Hem genel kullanım hem kategori bazında yapılan çalışma, ChatGPT'nin dikkat çeken başarısını gözler önüne serdi.

Yapay zekâ sektörü üzerine araştırma ve analizler yapan AI Secret, Mayıs 2025 dönemine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Yayımlanan bu rapor, dünyanın en popüler üretken yapay zekâ araçlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan veriler, ChatGPT'nin rakiplerine aman vermediğini gözler önüne seriyor.

AI Secret tarafından yapılan araştırmanın en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, hazırlanan listede yer alan tüm yapay zekâ araçlarının büyük bir hızla büyümeye devam ediyor olması. Bu da yapay zekânın, artık her zamankinden çok daha fazla kullanılmaya başladığını gözler önüne seriyor.

İşte dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ araçları:

Yapay Zekâ Ziyaret Sayısı (Aylık) Büyüme ChatGPT 5,5 milyar 350,6 milyon Google Gemini 527,7 milyon 118,3 milyon Adobe 323,3 milyon 4,9 milyon Perplexity 126,8 milyon 13,7 milyon Freepik 104,7 milyon 1,8 milyon

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere ChatGPT, en yakın rakibi olan Google Gemini'a bile çok büyük bir fark atmış durumda. Platformun mayıs ayı boyunca aldığı tıklama sayısı milyarlarla ölçülüyor. Google Gemini ile yarım milyonun biraz daha üzerinde ziyaret alıyor. Öte yandan; ChatGPT, ziyaret sayısındaki artış durumunda da zirvede yer alıyor. Tabii burada Google'ın Gemini'ı hizmetlerine entegre ettiği için doğrudan Gemini'yi ziyaret etme ihtiyacının düşük olması da ChatGPT ile Gemini arasındaki farkın bir açıklaması olabilir.

Listenin tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz:

Google, kodlama için daha çok tercih ediliyor

ChatGPT, genel kullanımda tüm üretken yapay zekâ modellerinin ötesinde. Ancak kategorileri daralttığımız zaman daha farklı sonuçlar görüyoruz. Mesela kodlama için kullanılan en popüler yapay zekâ araçları şu şekilde sıralanmış durumda:

Yapay Zekâ Ziyaret Sayısı (Aylık) Büyüme Claude Code 99,7 milyon 4,1 milyon Google AI Studio 76,0 milyon 7,9 milyon Perchance 13,9 milyon 1,5 milyon Replit 11,8 milyon 1,7 milyon Cursor 6,9 milyon 2,2 milyon

Video üretme kategorisindeki en popüler yapay zekâ araçları ise şöyle:

Yapay Zekâ Ziyaret Sayısı (Aylık) Büyüme Cutout.Pro 13,9 milyon 1,1 milyon Veed 11,7 milyon 839,3 bin HeyGen 6,4 milyon 1,6 milyon Opus Clip 4,5 milyon 603,3 bin Veo 3,5 milyon 432,9 bin

AI Secret, daha farklı kategorilerde de en popüler yapay zekâ araçlarını listeliyor. Eğer bu listelerin tamamına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.