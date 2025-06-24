En Çok Kullanılan Yapay Zekâ Araçları Belli Oldu (ChatGPT'nin Ziyaretçi Sayısı Şaka mı?)

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AI Secret, dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ araçlarını araştırdı. Hem genel kullanım hem kategori bazında yapılan çalışma, ChatGPT'nin dikkat çeken başarısını gözler önüne serdi.

Yapay zekâ sektörü üzerine araştırma ve analizler yapan AI Secret, Mayıs 2025 dönemine ilişkin yeni bir rapor yayımladı. Yayımlanan bu rapor, dünyanın en popüler üretken yapay zekâ araçlarını gözler önüne serdi. Paylaşılan veriler, ChatGPT'nin rakiplerine aman vermediğini gözler önüne seriyor. 

AI Secret tarafından yapılan araştırmanın en dikkat çekici özelliklerinden bir tanesi, hazırlanan listede yer alan tüm yapay zekâ araçlarının büyük bir hızla büyümeye devam ediyor olması. Bu da yapay zekânın, artık her zamankinden çok daha fazla kullanılmaya başladığını gözler önüne seriyor.

İşte dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ araçları:

en çok kullanılan yapay zekâ araçları

Yapay Zekâ  Ziyaret Sayısı (Aylık) Büyüme
ChatGPT 5,5 milyar 350,6 milyon
Google Gemini 527,7 milyon 118,3 milyon
Adobe 323,3 milyon 4,9 milyon
Perplexity 126,8 milyon 13,7 milyon
Freepik 104,7 milyon 1,8 milyon

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere ChatGPT, en yakın rakibi olan Google Gemini'a bile çok büyük bir fark atmış durumda. Platformun mayıs ayı boyunca aldığı tıklama sayısı milyarlarla ölçülüyor. Google Gemini ile yarım milyonun biraz daha üzerinde ziyaret alıyor. Öte yandan; ChatGPT, ziyaret sayısındaki artış durumunda da zirvede yer alıyor. Tabii burada Google'ın Gemini'ı hizmetlerine entegre ettiği için doğrudan Gemini'yi ziyaret etme ihtiyacının düşük olması da ChatGPT ile Gemini arasındaki farkın bir açıklaması olabilir.

Listenin tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz: 

en çok kullanılan yapay zekâ

Google, kodlama için daha çok tercih ediliyor

ChatGPT, genel kullanımda tüm üretken yapay zekâ modellerinin ötesinde. Ancak kategorileri daralttığımız zaman daha farklı sonuçlar görüyoruz. Mesela kodlama için kullanılan en popüler yapay zekâ araçları şu şekilde sıralanmış durumda:

Yapay Zekâ Ziyaret Sayısı (Aylık) Büyüme
Claude Code 99,7 milyon 4,1 milyon
Google AI Studio 76,0 milyon 7,9 milyon
Perchance 13,9 milyon 1,5 milyon
Replit 11,8 milyon 1,7 milyon
Cursor 6,9 milyon 2,2 milyon

Video üretme kategorisindeki en popüler yapay zekâ araçları ise şöyle:

Yapay Zekâ Ziyaret Sayısı (Aylık) Büyüme
Cutout.Pro 13,9 milyon 1,1 milyon
Veed 11,7 milyon 839,3 bin
HeyGen 6,4 milyon 1,6 milyon
Opus Clip 4,5 milyon 603,3 bin
Veo 3,5 milyon 432,9 bin

AI Secret, daha farklı kategorilerde de en popüler yapay zekâ araçlarını listeliyor. Eğer bu listelerin tamamına ulaşmak isterseniz buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
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Kaynak : https://aisecret.us/ai-secret-top-growth-rankings-report-for-may-2025/
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