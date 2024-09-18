Kadınların erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha uzun yaşadığı, eğitim seviyesinin yaşam süresini etkilediği TÜİK verileriyle açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eğitim durumuna göre beklenen yaşam süresi verilerini açıkladı. Verilere göre, kadınların erkeklerden ortalama 5,3 yıl daha uzun yaşadığı belirlendi. 2021-2023 dönemine ait beklenen yaşam süresi, Türkiye genelinde 77,3 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye genelinde, 2021-2023 döneminde erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 74,7 yıl iken kadınlarda bu süre 80 yıl oldu. 15 yaşındaki bireyler için beklenen yaşam süresi erkeklerde 60,9 yıl, kadınlarda ise 66,1 yıl olarak belirlendi. Bu yaş grubu için genel ortalama 63,5 yıl olarak hesaplandı.

Eğitim seviyesi ve yaşam süresi arasındaki ilişki

Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu il Tunceli olarak açıklandı. Tunceli'de yaşam süresi 80,8 yıl iken, en düşük olduğu il ise 76,1 yıl ile Kilis oldu. Eğitim düzeyine göre de yaşam süresi incelendiğinde, eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresinin arttığı gözlemlendi.

Eğitim seviyesinin beklenen yaşam süresi üzerinde önemli bir etkisi olduğu görüldü. Eğitim düzeyi arttıkça beklenen yaşam süresi de uzamaktadır. 30 yaşındaki bireyler arasında, ortaöğretim altı eğitim seviyesine sahip olanların beklenen yaşam süresi, yükseköğretim eğitim seviyesine sahip olanlardan yaklaşık 5 yıl daha kısadır.

TÜİK verileri, kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını ve eğitim seviyesinin yaşam süresi üzerinde belirleyici bir faktör olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi genel olarak 77,3 yıl olsa da, cinsiyet ve eğitim durumu gibi faktörler bu sürede önemli farklılıklar yaratmaktadır. Eğitim seviyesinin yükselmesiyle birlikte yaşam süresinin de uzadığı açıkça görülmektedir.