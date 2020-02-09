CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tarafından ortaya atılan iddia oldukça ilgi çekti ve tartışmalara konu oldu. Yalım’ın iddiasına göre Türkiye’de kullanılan navigasyon hizmet sağlayıcıları insanları ücretli yollara yönlendiriyor.

Teknolojinin gelişmesiyle hızla yaygınlaşan ve akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber günümüzde neredeyse hepimiz için olmazsa olmaz haline gelen navigasyon uygulamaları bu günlerde farklı bir iddia yüzünden konuşuluyor. Yaşadığmız şehirde ya da hiç bilmediğimiz yerlerde GPS desteği alarak internet veya uygulamaya önceden indirilen harita bilgisi yardımıyla yön bulmamızı ve rota oluşturmamızı sağlayan uygulamalar bu kez de TBMM gündemine girdi.

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün aktardığı habere göre CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, TBMM’de yaptığı açıklamada navigasyon hizmet sağlayıcılarıyla ilgili önemli bir iddiada bulundu. Yalım söz konusu konuşmasında dinleyicilere "Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalarla navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var?" sorusunu yöneltti. Milletvekili Yalım, özellikle İstanbul'da vatandaşların sıklıkla kullandığı navigasyon programlarının, kullanıcıların bulunduğu noktadan hedeflenen yere yönelik verdiği ulaşım güzergahlarının, ücretli ve geçiş garantisi verilen yollar olduğunu söyledi.

Yalım’ın konuşmasında, “Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntemle mi millet soyuluyor?” diye sorması çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Bir kısım milletvekilinin karşı çıktığı soruya destek verenler de oldu. Özkan’ın ortaya attığı bu önemli iddia kafalarda soru işaretlerine sebebiyet verdi.

Navigasyon nasıl çalışır?

Navigasyon sistemini oluşturan bileşenlerin; Yazılım, donanım ve harita olduğunu söyleyebiliriz. Donanım, GPS sinyallerini kullanarak Dünya üzerindeki konumumuzu tespit eden ve bu tespit ile gitmek istediğimiz noktaya ulaşmamızı sağlayacak olan yazılım ve haritanın çalıştığı sistemdir. Yazılım, cihazdan aldığı koordinat bilgisini harita üzerinde gösterir ve yine harita bilgisi ile gidilmek istenen noktaya en uygun olan rotayı çizerek görüntülü ya da sesli yönlendirme yapar. Harita ise navigasyon sisteminde en önemli birim olarak bilinir. Normal haritadan farklı olarak yolların yön ve hız bilgileri, yasakları, kısıtlamaları gibi bilgilerini içerir.