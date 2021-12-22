Türkiye'nin yaklaşık 1 ay önce acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğu yerli aşısı TURKOVAC'ın başvurusu kabul edildi. Acil kullanım onayı alan TURKOVAC'ın seri üretimine başlandı.

Koronavirüs salgını devam ederken ve Omicron isimli yeni bir varyantla endişeler yeniden artmaya devam ederken tüm dünyada aşı çalışmaları devam ediyor. Türkiye’yse bu kapsamda kendi geliştirdiği yerli aşısı TURKOVAC için yaklaşık bir ay önce acil kullanım onayı başvurusu yapmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün o başvurunun kabul edildiğini ve TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı.

Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC’ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı. TURKOVAC aşısının acil kullanım izninin çıkışı ve seri üretime başlanması töreninde konuşan Koca, üretime bugün itibarıyla başlandığını açıkladı. Koca, böylelikle COVID-19 aşısı üreten 9 ülkeden biri olduğumuzu duyurdu.

“Yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi başlamış oldu”

Fahrettin Koca’nın açıklaması şu şekildeydi:

“50 yıl sonra Türkiye hücreden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından yüzde 100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra, yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Kovid-19 aşısı üreten bugün itibariyle 9 ülkeden biri olduk. Şu an dolum tesislerinin olduğu alandayız. Şu an dolum, etiketlenme ve ambalajlanma olan noktadayız. Dolum tesislerinde dolumu, etiketlenmesi ve ambalajlanması burada yapılıyor, üretim başlamış oldu. Sayın Cumhurbaşkanım, işaret ettiğiniz üzere yıl bitmeden acil kullanım onayı ve üretimi TURKOVAC'ın başlamış oldu. Bu başarı liderliğinizde bütün milletimizin başarısıdır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşlarımıza Sinovac ve BioNTech aşısının ardından TURKOVAC'ı da sunabileceğiz

Törene video konferans yöntemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu:

“Kendi bilim insanlarımız ve araştırmacılarımız tarafından geliştirilmesi çok daha anlamlıdır. Yerli aşımızın seri üretime geçişinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gereken onayları alarak üretim ve kullanma aşamasına gelen TURKOVAC aşımız, milletimizi salgına karşı en etkili şekilde koruma gayretlerimizin sembolüdür. Böylece vatandaşlarımıza Sinovac ve BioNTech aşısının ardından TURKOVAC'ı da sunabileceğiz. TURKOVAC'ın üretimiyle birlikte tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız. TURKOVAC aşımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.”