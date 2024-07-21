Türksat 6A, Antenlerini Açıp Test Sürecine Başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın ilk kez antenlerini açıp test sürecine başladığını bildirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A geçtiğimiz günlerde yörüngeye fırlatılmış ve dün de 50 derece doğu yörüngesine yerleşmişti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın ilk kez antenlerini açtığını ve test sürecine başladığını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda "TÜRKSAT 6A için test süreci başlasın. 50° Doğu yörüngesine yerleşen TÜRKSAT 6A ilk kez antenlerini açtı ve test sürecine başladı. Sıradaki hedef kendi yörüngesi olan 42° Doğu yörüngesi. Uzay vatanda Türk’ün imzası yankılanıyor…

#TürkiyeHızlanıyor

#UzaydaTürkizi" ifadelerini kullandı.

SpaceX roketi ile gönderilmişti

Türksat 6A, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech tarafından geliştirilmiş ve yıllar süren geliştirme sürecinin ardından SpaceX roketi ile yörüngesindeki yerine gönderilmişti. 4 tonluk uydunun işletmesini de Türksat gerçekleştirecek.

Bakan Uraloğlu dün yaptığı paylaşımda da "Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullanmış ve uydunun test yörüngesine ulaştığını belirtmişti.