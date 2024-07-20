Türksat 6A Uydusu Geçici Yörüngesine Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştığını açıkladı.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu olan Türksat 6A geçtiğimiz günlerde fırlatılmıştı. Türksat 6A'nın geçici yörüngesine ulaştığı haberini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Bakan Uraloğlu açıklamasında "Ay yıldızın taşıyıcısı, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A, bugün öğle saatlerinde geçici yörüngesi olan 50 derece doğu yörüngesine ulaştı. Türksat 6A'nın antenleri burada ilk kez açılacak ve testleri yapılacak. Böylece Türkiye olarak 50 derece doğu yörüngesindeki haklarımızı da korumuş olacağız. Burada 3 ay süresince yapılacak doğrulamaların ardından uydumuz, ekim ayında 15 yıl boyunca hizmet vereceği 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Sevincimiz, iftiharımız Türksat 6A uzayda yol aldıkça daha da çoğalıyor. Mutluyuz, coşkuluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Türksat 6A nedir?

Türksat 6A, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech firmaları tarafından geliştirilen milli uydu platformu olarak biliniyor. 15 Aralık 2014 tarihinde başlayan proje önemli atılımlar yapıyordu. Türksat 6A uydusunun montaj, entegrasyon ve test faaliyetleri TUSAŞ'da bulunan testlerde gerçekleştirilmişti.

Türksat 6A küçük bir uydu değil, yaklaşık 4 ton ağırlığında. 42 derece Doğu jeostatik yörüngeye yerleştirilen uydunun işletmesini de Türksat gerçekleştirecek. Türksat 6A, Ku-Bant, Ku-BSS Bant, Ka-Bant ve Q/V Bant frekans bantlarında uplink ve downlink haberleşme kanallarını barındıracak.