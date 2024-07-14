Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz günlerde uzaya gönderilen TÜRKSAT 6A uydusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, her şeyin yolunda gittiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Türkiye'nin ilk yerli ve millî imkânlarla geliştirilen haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın uzaya gönderildiğinden bahsetmiştik. An itibarıyla yeryüzünden oldukça uzakta bulunan uydudan, yeni haberler gelmiş durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uzaya gönderilen TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın ekim ayında nihai yörüngesine hareket edeceğini ifade etti. Abdulkadir Uraloğlu tarafından yapılan açıklama:



Şu an



Yörünge yolculuğu için gerekli olan 5 ateşlemenin ilk ikisi başarıyla tamamlandı.

1.'si 10 Temmuz’da (300 km yükseklikten 11 bin km yüksekliğe çıktı.)

2.'si 12 Temmuz'da (11 bin km'den 32 bin km'ye çıktı.)

3. ateşleme 14 Temmuz’da,

4. ateşleme 16 Temmuz’da,

5. ateşleme 17 Temmuz’da yapılacak.



50 derece doğu test yörüngesine 23 Temmuz’da ulaşacak ve antenleri de burada ilk kez açılacak ve yapılacak doğrulamaların ardından bu yörüngede 90 gün kalacak.



Burada yapılacak doğrulama işlemlerinin ardından 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Bu hareketinde de uydumuz 4 ateşleme daha gerçekleştirecek. Son ateşlemeyle uydunun uzaklığı 35 bin 786 km'de sabitlenecek. TÜRKSAT 6A'nın Uzay Yolculuğu Devam Ediyor!Şu an Dünya 'dan 32 bin km uzaklıkta olan yerli ve millî haberleşme uydumuz Ekim 2024’te nihai yörüngesine hareket edecek.Yörünge yolculuğu için gerekli olan 5 ateşlemenin ilk ikisi başarıyla tamamlandı.1.'si 10 Temmuz’da (300 km yükseklikten 11 bin km yüksekliğe çıktı.)2.'si 12 Temmuz'da (11 bin km'den 32 bin km'ye çıktı.)3. ateşleme 14 Temmuz’da,4. ateşleme 16 Temmuz’da,5. ateşleme 17 Temmuz’da yapılacak.50 derece doğu test yörüngesine 23 Temmuz’da ulaşacak ve antenleri de burada ilk kez açılacak ve yapılacak doğrulamaların ardından bu yörüngede 90 gün kalacak.Burada yapılacak doğrulama işlemlerinin ardından 42 derece doğu yörüngesine hareket edecek. Bu hareketinde de uydumuz 4 ateşleme daha gerçekleştirecek. Son ateşlemeyle uydunun uzaklığı 35 bin 786 km'de sabitlenecek. Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma

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