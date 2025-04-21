Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A, bugün hizmete başlıyor. İşte uyduyla ilgili bilmeniz gerekenler.

Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A, geçtiğimiz yılın temmuz ayında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen bir fırlatma ile yörüngeye fırlatılmıştı. Aralık sonunda ise nihai yörüngesine yerleşmeyi başarmıştı.

Türksat 6A’nın faaliyetlerine başlaması merakla bekleniyordu. 2 ay önce ilk test yayının gerçekleştiğini görmüştük. Bugün ise beklenen haber geldi.

Türksat 6A, bugün faaliyetlerine başlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açklamada yerli uydu Türksat 6A’nın nihayet faaliyetlerine bugün itibarıyla başlayacağını ifade etti. Yaptığı paylaşımda saat 13.00’te Türksat Global Yerleşkesi’nden uydunun hizmete alınacağı ifade edildi.

Türksat 6A ne işe yarayacak?

42 derece doğu yörüngesine yerleştirilen Türksat 6A; ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK, C2TECH’in ortak çalışmasıyla hayata geçirildi. Türkiye’nin uzaydaki varlığını artırıp bu tarz teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak amaçları arasında. %80’in üzerinde yerlilik payına sahip 4 ton ağırlığında bir uydu olan Türksat 6A’nın 16 yıl civarı kullanım ömrüne sahip olduğunu ekleyelim.

Uydu, Türkiye’yi kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderen 11 ülke arasına yerleştirmişti. Kullanılacağı alanlar arasında TV yayıncılığı, sivil ve askerî haberleşme gibi şeyler var. Bu uydu ile Türk uydularının kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya ile 4 ülke daha genişleyecek. Toplam kapsamanın 3,5 milyar kişiden 5 milyara çıkması bekleniyor.