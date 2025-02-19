Yerli ve Milli Uydumuz TÜRKSAT 6A, İlk Test Yayınını Gerçekleştirdi

Aylar önce fırlatılan ve yörüngeye yerleşen TÜRKSAT 6A, ilk test yayınını TRT World üzerinden başarıyla gerçekleştirdi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, uzaydaki nihai görev konumunda tüm testlerini başarıyla tamamladı. Artık yayın denemelerine hazır hâle gelen uydu, gerçekleştirilen ilk test yayınıyla haberleşme yeteneklerini kanıtladı.

Fırlatıldıktan sonra 50° Doğu boylamındaki test yörüngesinde kapsamlı kontrollerden geçirilen TÜRKSAT 6A, 28 Aralık 2024’te nihai görev yörüngesi olan 42° Doğu boylamına yerleşti. Burada gerçekleştirilen kapsamlı testlerin ardından yayın denemelerine başlandı.

İlk test yayını TRT World üzerinden gerçekleştirildi

İlk test yayınının başarıyla gerçekleştirilmesi, uydunun haberleşme kabiliyetlerini pratik olarak doğruladı ve artık hizmete hazır olduğunu gösterdi.

Uzaydaki tüm süreçlerin tamamlanmasının ardından, uydunun yer kontrol sistemleri ve operatör eğitim süreçleri de son aşamaya geldi. Bu çalışmaların bitimiyle birlikte TÜRKSAT 6A’nın TÜRKSAT’a devredilmesi ve tam kapasiteyle hizmete başlaması planlanıyor.

TÜRKSAT 6A, ülkemizin uydu haberleşmesinde dışa bağımlılığını azaltan ve uzaydaki operasyonel yeteneklerimizi artıran stratejik bir hamle olarak kabul ediliyor. Sizler de 12149V 27500 Türksat 6A ve 12111V 27500 Türksat 6A frekansları üzerinden test yayınlarını izleyebilirsiniz.

TÜRKSAT 6A'nın aylar önceki fırlatma görüntüleri için: