Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, ilk yerli ve millî haberleşme uydumuz Turksat 6A'nın ne zaman hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

Türkiye’nin ilk yerli ve millî haberleşme uydusu Türksat 6A, temmuz ayında SpaceX’in Falcon 9 roketiyle gerçekleştirilen bir fırlatma sonucunda yörüngeye fırlatılmıştı. Aralık ayının sonunda ise uydunun nihai yörüngesine yerleştiği duyurulmuştu.

Türksat 6A’nın ne zaman faaliyetlerine başlayacağı merak ediliyordu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan bu konuya ilişkin beklenen açıklama geldi.

Şubatta hizmet vermeye başlayacak

Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalara göre tüm yerleşme aşamalarını başarıyla tamamlayan Türksat 6A haberleşme uydusu, şubat ayında resmen hizmet vermeye başlayacak. Uydu, 42 derece doğu yörüngesine yerleşmişti.

%80’in üzerinde yerlilik payına sahip olan ve Türkiye’yi kendi haberleşme uydusunu yapıp uzaya gönderen 11 ülke arasına sokan uydu; TV yayıncılığı, sivil ve askerî haberleşme gibi ihtiyaçları karşılayacak. Ayrıca bu uydu ile kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya dahil olmak üzere 4 ülke daha genişleyecek. 4 tonun üzerinde kütleye sahip uydunun hizmet ömrünün 15 yıl civarı olacağını ekleyelim.