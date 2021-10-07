Türksat'ın Bu Zamana Kadar Uzaya Gönderdiği Uydular

Ülkemizin tek uydu operatörü olan ve kablo TV, internet gibi hizmetler de veren Türksat, uzun yıllardır yörüngeye uydular göndererek dijital iletişim hizmetlerini iyileştirmeyi hedefliyor. Türksat tarafından uzaya gönderilen uyduları ve hangi özelliklere sahip olduklarını yakından inceleyelim.

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. kısaca Türksat, 2004 yılında faaliyete geçmiş olsa da 1994 yılından beri uzaya yani Dünya yörüngesine uydular göndermektedir. Elbette, bu uydular bizzat Türksat tarafından gönderilmiyor. Farklı üretici şirketler aracılığıyla gönderiliyor ancak tüm planlamalar ve hizmet aktarımı Türksat tarafından yapılarak ülkemizdeki kullanıcılara kablo TV ve internet hizmeti sağlanıyor.

Türksat tarafından uzaya gönderilen pek çok uydu olsa da bunların hepsi aktif durumda değil. Ancak neredeyse her yıl yeni bir uydu gönderilmeye devam ediyor. Bu sayede kablo TV ve internet başta olmak üzere tüm dijital iletişim araçlarının iyileştirilmesi hedefleniyor. Bugüne kadar Türksat tarafından uzaya gönderilmiş uydulara ve bu uyduların özelliklerine gelin yakından bakalım.

Bazı görseller temsilidir.

Bugüne kadar uzaya gönderilmiş ve gönderilecek Türksat uyduları:

Türksat 1A

Türksat 1B

Türksat 1C

Türksat 2A

Eutelsat 31A

Türksat 3A

Türksat 4A

Türksat 4B

Türksat 5A

Türksat 5B

Türksat 6A

Başarısız bir görev: Türksat 1A

Thales Alenia Space şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 1A uydusu, 24 Ocak 1994 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Ancak fırlatma sonrası meydana gelen arıza nedeniyle uydu yörüngeye oturamadı ve okyanusa düştü.

Uzun yıllar görev yaptı: Türksat 1B

Thales Alenia Space şirketi tarafından Türksat 1A uydusu yerine üretilmiş olan Türksat 1B uydusu, 10 Ağustos 1994 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. 42.0° Doğu ve 31.0° Doğu koordinatlarındaki Mezarlık Yörüngesi olarak adlandırılan konumda 2006 yılına kadar görev yapan Türksat 1B uydusu, şu an pasif durumdadır.

En başarılı görev yapan uydulardan: Türksat 1C

Thales Alenia Space şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 1C uydusu, 10 Temmuz 1996 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. 42.0° Doğu ve 31.0° Doğu koordinatlarındaki Mezarlık Yörüngesi olarak adlandırılan konumda 2010 yılına kadar görev yapan Türksat 1C uydusu, şu an pasif durumdadır.

Adı Eurasiasat 1 olacaktı: Türksat 2A

Thales Alenia Space şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 2A uydusu, 10 Ocak 2001 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Eurasiasat 1 olarak düşünülen adı seriye uygun olması için Türksat 2A olarak değiştirilen uydu, 42.0° Doğu ve 31.0° Doğu koordinatlarındaki Mezarlık Yörüngesi olarak adlandırılan konumda 2016 yılına kadar görev yapmıştır ve şu an pasif durumdadır.

Kiralık uydu: Eutelsat 31A

Boeing şirketi tarafından üretilmiş olan Eutelsat 31A uydusu 27 Eylül 2003 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. Türksat, Eutelsat 31A uydusunu 2014 - 2018 yılları arasında kiralamış ve işletmiştir.

En eski aktif uydulardan: Türksat 3A

Thales Alenia Space şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 3A uydusu, 13 Haziran 2008 tarihinde Fransız Guyanası’nda bulunan Guyana Uzay Merkezi’nden fırlatıldı. 42.0° Doğu konumunda bulunan Türksat 3A uydusu hala aktif olarak görev yapmaktadır.

Kazakistan’dan fırlatılan ilk uydu: Türksat 4A

Mitsubishi Electric şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 4A uydusu, 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan’da bulunan en eski ve en büyük uzay üssü olan Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. 42.0° Doğu konumunda bulunan Türksat 4A uydusu hala aktif olarak görev yapmaktadır.

Konumundaki ilk uydu: Türksat 4B

Mitsubishi Electric şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 4B uydusu, 16 Ekim 2015 tarihinde Kazakistan’da bulunan en eski ve en büyük uzay üssü olan Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. 50.0° Doğu konumunda bulunan Türksat 4A uydusu hala aktif olarak görev yapmaktadır. 50.0° Doğu konumunda işletilen ilk Türksat uydusudur.

En yeni aktif uydulardan: Türksat 5A

Airbus şirketi tarafından üretilmiş olan Türksat 5A uydusu, 8 Ocak 2021 tarihinde ABD Florida’da bulunan John F. Kennedy Space Center’dan fırlatıldı. 31.0° Doğu konumunda bulunan Türksat 5A uydusu hala aktif olarak görev yapmaktadır.

Yakın zamanda fırlatılacak: Türksat 5B

Airbus şirketi tarafından üretilmekte olan Türksat 5B uydusunun 2021 yılının sonlarına doğru fırlatılması planlanıyor. Uydu, 42.0° Doğu konumunda görev yapacak.

TUSAŞ tarafından üretiliyor: Türksat 6A

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. kısaca TUSAŞ tarafından üretilmekte olan Türksat 6A uydusunun 2022 yılında fırlatılması planlanıyor. Uydu, 42.0° Doğu konumunda görev yapacak.

Türksat tarafından bugüne kadar uzaya gönderilen ve gönderilmesi planlanan uyduları ve bu uyduların öne çıkan özelliklerini anlattık. Hepsi başarılı sonuçlar vermemiş olsa da her bir uydu görevi, ileride çok daha başarılı görevler yapılmasının önünü açmaktadır.