TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, hedeflerinin 10 yıl içerisinde TUSAŞ'ı dünyanın en büyük 15.savunma sanayisi şirketi haline getirmek olduğunu söyledi.

TUSAŞ (Türkiye Havacılık ve Uzay Sanayii) Genel Müdürü Temel Kotil, hedefleri arasında TUSAŞ’ı 10 sene içerisinde dünyanın en büyük 15. savunma sanayi şirketi haline getirmek bulunduğunu söyledi. Türk Havacılık ve Sanayii Yönetim Zirvesi’nde konuşan Kotil, şirketin yürüttüğü projelere dair bilgiler verdi.

Milli Muharip Uçak 2023'te havalanacak

Milli Muharip Uçak’ın 2023 yılında hangardan çıkacağını belirten Kotil, 2029’da da bu uçağın teslimatına başlanacağını açıklarken prototip çalışmaları devam eden Hürjet’in de 2022’de göklerde olacağını ifade etti.

Uçaklar dışında helikopterler hakkında da çeşitli bilgiler veren Temel Kotil, T70 helikopterinin 2020’de uçmaya başlayacağını, Gökbey’in teslimatının 2020’de başlayacağını, Atak-2 helikopterlerinin ise 2024’de havalanacağını ifade etti.

THY ile iş birliği gerekli

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TUSAŞ ile THY arasında kesin bir iş birliği olması gerektiğini vurgularken diğer kuruluşlarla olan ortaklıkların da şirketleşme ve ortaklıklar kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Borat, şu an 8 bin çalışanlarının bulunduğunu, bu sayının 10 sene sonra 15 bine ulaşacağını ifade etti.